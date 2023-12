A partir dos 25 anos o corpo começa a diminuir a produção de colágeno - uma proteína responsável pela firmeza e elasticidade da pele. Além disso, fatores como efeito sanfona, tabagismo, exposição excessiva ao sol, má alimentação e sedentarismo contribuem para a flacidez corporal e o excesso de pele na parte inferior do braço. O problema pode ser contornado com a braquioplastia - a qual pode resultar em uma cicatriz grande e difícil de ser escondida. Por isso, o procedimento Renuvion é razão para comemoração.

Minimamente invasivo, ele é aplicado logo abaixo da pele, por pequenos orifícios como de uma lipoaspiração. "A ponteira especial conectada ao gerador de plasma distribui a energia de forma uniforme e eficiente, garantindo retração de pele regular e contínua", explica Pedro Bersan, cirurgião plástico associado à Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica (SBCP).

A tecnologia combina radiofrequência e plasma de gás hélio, produzindo um efeito térmico duplo de calor e resfriamento. O objetivo é uma melhora importante da flacidez, com retração da pele entre 30% e 80%.

Além do efeito harmonioso, o procedimento deixa cicatrizes bem menores, e portanto, mais discretas. Quem se sente incomodado com a perda da tonicidade da pele do braço precisa de uma avaliação individualizada sobre a possibilidade de se submeter ao procedimento. Também é importante ressaltar que ele não necessita de várias sessões. A aplicação é em procedimento único, e depois, é só dar “tchauzinho” sem receio e com mais confiança.

O cirurgião plástico Pedro Bersan esclarece quatro dúvidas constantes sobre o procedimento, confira:

1. A aplicação acontece com o paciente acordado?



O tipo de anestesia utilizado depende das áreas que vamos tratar, podendo variar de anestesia local para pequenas regiões até anestesia geral ou sedação para regiões mais extensas. Em geral, a aplicação acontece com o paciente adormecido para maior conforto e segurança do procedimento.



2. Além da flacidez na parte inferior do braço, o procedimento pode tratar a flacidez em quais outros casos?



Praticamente em qualquer lugar do corpo. A técnica é muito versátil. Podemos regular a potência e a intensidade do plasma para tratarmos flacidez de qualquer região do corpo como abdômen, costas, bumbum, coxas e braços, e também na face e no pescoço, como a temida papada.

3. Após o fim das sessões, há risco de efeito rebote? E em relação a pegar peso e outros hábitos que podem afetar o resultado?



O procedimento modifica a estrutura proteica da pele, estimulando a produção em grande escala de colágeno e elastina. Dessa forma, o resultado da tecnologia é muito duradouro, podendo permanecer por anos ou até décadas.

Hábitos de vida saudáveis, alimentação adequada e rica em proteínas, atividade física regular e controle do peso também proporcionam maior durabilidade e melhores resultados ao tratamento em médio a longo prazo. Por fim, cuidados com a pele como hidratação frequente e uso de protetor solar também otimizam os resultados do Renuvion.

4. Tem algum caso em que ele é contraindicado?

Não existe uma contraindicação. Ele não deixa resíduos no organismo, a produção de colágeno é totalmente própria do corpo, por isso os riscos de alergias ou reações são muito baixos. Porém, precisamos ter alguns cuidados especiais em pacientes que possam estar com níveis baixos de nutrientes, como aqueles que têm restrições alimentares severas ou perderam muito peso de forma acelerada. Mas uma vez que o paciente esteja saudável e bem nutrido, será uma ótima opção.