SIGA NO

683

Muitas vezes as pessoas são influenciadas por informações equivocadas que rotulam certos alimentos como vilões da dieta Dani Borges/MF Press Global





Na busca por uma alimentação saudável, muitas vezes as pessoas são influenciadas por informações equivocadas que rotulam certos alimentos como vilões da dieta. A nutricionista Dani Borges desmistifica essas crenças e revela alimentos que não atrapalham seu emagrecimento, se consumidos adequadamente.









A nutricionista destaca que ao restringir demasiadamente grupos alimentares, como dietas que cortam totalmente carboidratos, vegetais, leguminosas, corre-se o risco de privar o corpo de nutrientes essenciais: "Cada alimento tem uma contribuição única em termos de vitaminas, minerais e outros nutrientes importantes para o bom funcionamento do organismo".





Dani frisa que além disso, a restrição extrema pode tornar a dieta difícil de manter, especialmente para aqueles que não estão acostumados com essa abordagem: "A sensação de privação e a monotonia alimentar podem levar à frustração, ao desânimo e até mesmo ao abandono da dieta. É fundamental encontrar um equilíbrio, adotar uma abordagem flexível e focar em uma alimentação variada e balanceada".

Descubra alimentos e bebidas que não prejudicam a dieta

1 - Água com gás: já deve ter ouvido que água com gás engorda. Mas não é o gás que engorda nas bebidas, e sim os açúcares. Além disso, Dani Borges alerta que o que pode engordar são as famosas bebidas gaseificadas e saborizadas que contém açúcar, que na verdade são refrigerantes.





2 - Pão: esqueça a ideia de que o pão é um vilão da dieta. Segundo a nutricionista, é possível incluir pães em uma alimentação saudável, desde que escolha opções que combine com fontes de fibras e proteínas. Assim, terá uma refeição equilibrada e nutritiva. É interessante optar por pães sem açúcar e com menos ingredientes possíveis no rótulo.

3 - Doce de leite: surpreendentemente, o doce de leite pode ter menos calorias do que a famosa pasta de amendoim. A nutricionista explica que, em quantidades moderadas, o doce de leite pode ser apreciado, desde que esteja atento ao seu consumo total de calorias diárias. Ela frisa que é interessante optar pelo doce sem açúcar ou marcas e opções com menos ingredientes possíveis.





4 - Óleo de soja e canola, e azeite: enquanto o óleo de coco é frequentemente elogiado como uma alternativa saudável, Dani Borges alerta que, na verdade, ele também é rico em gorduras saturadas, e que podem elevar o colesterol e os triglicerídeos. Ela explica que qualquer óleo quando aquecido se torna ruim para a saúde, mas que isso não altera em questão de calorias, ou seja, as calorias continuam as mesmas se consumir quente ou frio. O ideal é consumir menos óleo no geral, e preferir por consumir alimentos assados ou na airfryer. Não será um fio de óleo individualmente que prejudicará sua dieta.





5 - Arroz e macarrão: esses carboidratos são frequentemente criticados, mas a nutricionista enfatiza que não são vilões por si só. A chave está na porção e no equilíbrio com outras fontes de nutrientes. Opte por combinar com uma boa porção de esses carboidratos são frequentemente criticados, mas a nutricionista enfatiza que não são vilões por si só. A chave está na porção e no equilíbrio com outras fontes de nutrientes. Opte por combinar com uma boa porção de vegetais , salada e proteínas magras para uma refeição completa.





Dani Borges lembra que a qualidade geral da dieta é mais importante do que a eliminação de um único alimento: "A individualidade também deve ser considerada. Cada pessoa é única, com diferentes necessidades e preferências alimentares. O que funciona para uma pessoa pode não funcionar para outra. É por isso que é tão valioso buscar orientação de um nutricionista, que poderá elaborar um plano alimentar personalizado, levando em conta suas necessidades, objetivos e estilo de vida".