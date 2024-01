O A.C.Camargo Cancer Center, diante da repercussão do tema que relaciona a alimentação com a incidência de câncer de intestino se posiciona. De acordo com a instiuição, a alimentação saudável, balanceada e equilibrada tem sido relacionado pela ciência como fator importante de prevenção de inúmeras doenças, não apenas oncológicas, como cardiológicas e autoimunes. Também deve ser considerada como fator essencial para maior qualidade de vida e envelhecimento saudável, combinada com exercícios físicos.

Especificamente sobre as o câncer de intestino, Samuel Aguiar Junior, líder do centro de referência de tumores colorretais, esclarece: “O estudo confirma dados de estudos prévios já bem conhecidos e não traz grandes incorporações ao papel da dieta balanceada na prevenção do câncer de intestino. Ratifica o papel protetor das fibras, frutas e verduras frescas, além dos laticínios, desde que não sejam ultraprocessados. Confirma também o papel de peixes como fonte preferencial de proteínas animais, em relação às carnes vermelhas”.

Samuel Aguiar Junior faz ressalvas: “Sim, cálcio, magnésio, fósforo são importantes e aparecem como protetores. Mas a fonte deve ser a partir da dieta, não por suplementos. É a dieta rica em fibras, castanhas e laticínios que garantam a oferta adequada e balanceada desses micronutrientes. Os suplementos só são indicados nas situações de carência nutricional e devem ser supervisionadas por nutricionistas e nutrólogos. Suplementação de nutrientes sem necessidade pode levar mais a problemas do que benefícios”.

Samuel Aguiar Junior reitera que, em caso de dúvidas, procure sempre um médico especializado ou profissional da nutrição, principalmente considerando que cada pessoa tem necessidades alimentares diferentes e devem ser analisas caso a caso.