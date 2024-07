Aproximadamente 95% da serotonina corporal é sintetizada por células específicas do intestino e por neurônios do sistema nervoso entérico, associado ao trato gastrointestinal

Conhecido como segundo cérebro, o intestino é o único órgão que não depende do sistema nervoso central para ditar o que ele deve fazer. Com o seu próprio sistema nervoso, ele tem cerca de 500 milhões de neurônios e funciona de forma independente. Mas, apesar de não precisar responder ao cérebro, ambos os órgãos trocam informações a todo momento. A nossa saúde mental e o nosso sistema digestivo estão interligados, revelando uma relação complexa que vai além do óbvio. Problemas emocionais podem manifestar-se fisicamente, impactando diretamente o aparelho digestivo de maneiras variadas e muitas vezes surpreendentes.

Segundo Lucas Nacif, cirurgião gastrointestinal, pessoas que sofrem com a ansiedade podem desenvolver sintomas como:

Dor abdominal

Diarreia

Constipação

Náuseas ou vômito

Distensão abdominal.

A melancolia profunda, por exemplo, pode desencadear sintomas como diarreia crônica

"Em estados de tristeza intensa ou depressão, observamos que o funcionamento do intestino é afetado. Os neurotransmissores associados ao humor, conhecido como serotonina têm o papel na regulação intestinal, podendo resultar em alterações na motilidade e na absorção do intestino" - explica Lucas.





Serotonina

O neurotransmissor central na interação entre o cérebro e o intestino é a serotonina, que desempenha um papel crucial nos sistemas digestivo e o nervoso. Essa substância tem suas múltiplas funções no organismo, como a regulação do sono, do apetite e do humor, além de influenciar os movimentos intestinais. Aproximadamente 95% da serotonina corporal é sintetizada por células específicas do intestino e por neurônios do sistema nervoso entérico, associado ao trato gastrointestinal.





A serotonina presente no intestino desempenha um papel importante na regulação do trânsito intestinal, na absorção de nutrientes e na proteção contra infecções. Sendo assim, pessoas com alguns transtornos mentais, como ansiedade e depressão, têm uma menor quantidade de bactérias produtoras de serotonina e automaticamente uma maior quantidade de bactérias produtoras de citocinas pró-inflamatórias.

O estresse crônico também é conhecido por desencadear sintomas físicos como dores de estômago. "Quando uma pessoa está constantemente sob pressão emocional, o corpo libera hormônios do estresse que podem causar inflamação e aumentar a sensibilidade do trato gastrointestinal", esclarece o cirurgião gastrointestinal. "Isso pode levar a condições como gastrite, úlceras ou até síndrome do intestino irritável".

O especialista explica que para ter uma melhora na microbiota intestinal é necessário ter:

1. Uma alimentação equilibrada

2. Praticar atividades físicas

3. Evitar o uso indiscriminado de antibióticos, pois podem matar bactérias boas e ruins

"Ao tratar problemas digestivos relacionados a questões emocionais, é essencial abordar não apenas os sintomas físicos, mas também as causas emocionais que estão em oculto", destaca o especialista. Isso pode incluir terapias, técnicas de relaxamento e mudanças no estilo de vida que ajudem a reduzir o estresse.