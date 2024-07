O Dia Mundial do Orgasmo, em 31 de julho, foi criado em 1999 por uma loja britânica de produtos eróticos que decidiu homenagear o auge do prazer sexual. A menopausa é a fase na vida da mulher em que a menstruação cessa naturalmente, resultado da interrupção da produção dos hormônios femininos pelos ovários. "Caracterizada pela ausência consecutiva da menstruação por 12 meses, geralmente ocorrendo entre os 45 e 55 anos, assinalando o fim do período reprodutivo da mulher", explica a médica ginecologista Loreta Canivilo.





Mulheres que estão nesta fase da vida tendem a ter complicações para atingir o clímax da relação sexual. Essas dificuldades são separadas em três motivações: emocional, mental e física. "A insegurança ou baixa autoestima em relação às mudanças no corpo, a diminuição da libido e do desejo sexual, a falta de intimidade emocional com o parceiro, problemas de continência urinária, secura vaginal e baixa sensibilidade no clitóris são alguns dos fatores que prejudicam o prazer", explica Loreta.





Embora a idade dificulte, é possível que qualquer mulher chegue ao orgasmo. A ginecologista lista mitos e verdades sobre o orgasmo na menopausa:





Os hormônios são a única solução para os problemas sexuais na menopausa





Mito: terapias hormonais podem ajudar, mas não são a única solução. Existem muitas outras opções, como lubrificantes, terapia sexual, exercícios de fortalecimento do assoalho pélvico e mudanças no estilo de vida.





As mudanças hormonais afetam a resposta sexual





Verdade: a redução dos níveis de estrogênio pode causar secura vaginal, redução da elasticidade e fluxo sanguíneo, o que pode impactar a resposta sexual e a experiência do orgasmo.





A atividade sexual regular pode ser benéfica





Verdade: manter uma vida sexual ativa pode ajudar a aumentar a lubrificação natural e manter a elasticidade vaginal, contribuindo para uma experiência sexual mais prazerosa e conseguindo atingir o orgasmo.





Exercícios de fortalecimento do assoalho pélvico podem ajudar





Verdade: praticar exercícios como Kegels pode fortalecer os músculos do assoalho pélvico, melhorar a continência urinária e aumentar a sensibilidade sexual





O orgasmo se torna impossível após a menopausa





Mito: muitas mulheres acreditam que a menopausa impede totalmente a possibilidade de alcançar o orgasmo. Isso não é verdade. A resposta sexual pode mudar, mas a capacidade de ter orgasmos geralmente permanece.