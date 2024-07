Com a crescente procura por procedimentos estéticos, é indicado conhecer as principais medidas para obter resultados satisfatórios. No caso de procedimentos mais invasivos, como cirurgias plásticas, uma boa organização e acompanhamento adequado são essenciais para evitar complicações.





De acordo com a Sociedade Internacional de Cirurgia Plástica Estética, o Brasil ocupa o segundo lugar mundial na realização de cirurgias plásticas. O cirurgião plástico especializado em contorno corporal e membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, Fernando Lamana dá dicas para quem pretende se submeter a uma cirurgia plástica:





Pesquise por um bom médico: priorize cirurgiões especializados na área desejada e verifique suas credenciais e experiências anteriores





Esclareça todas as dúvidas: converse abertamente com seu médico para entender os limites do seu corpo e alinhar expectativas realistas sobre os resultados



Adote hábitos saudáveis: prepare seu corpo adotando uma alimentação equilibrada, praticando exercícios físicos e evitando substâncias prejudiciais nas semanas que antecedem a cirurgia





Organize sua agenda: planeje seus compromissos profissionais e pessoais para garantir um período de recuperação tranquilo e sem estresse





Adapte sua casa: prepare o ambiente doméstico para facilitar a recuperação, garantindo conforto e segurança durante o pós-operatório





Tenha apoio de pessoas de confiança: conte com o suporte de amigos ou familiares próximos para auxiliar nas atividades diárias e proporcionar o cuidado necessário durante a recuperação





Seguir essas orientações minimiza os riscos do procedimento e aumenta as chances de um resultado satisfatório. “Todas essas dicas são primordiais para qualquer início de tratamento. Organização é a palavra-chave para alcançar o resultado esperado. Muitos pacientes não percebem a importância da recuperação no resultado final, por isso destaco a necessidade de ter uma pessoa de confiança para ajudar, tirar dias de folga para repouso, e ficar atento à alimentação e aos hábitos”, recomenda Fernando Lamana.