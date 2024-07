Para uma noite tranquila, principalmente no inverno, manter a temperatura do quarto ajustada e usar roupas de cama apropriadas é ideal

Durante o inverno, muitas pessoas buscam maneiras de melhorar a qualidade do sono, e dois fatores desempenham um papel importante: a temperatura do ambiente e a escolha do colchão. Com as temperaturas mais amenas da estação, é possível alcançar um sono mais reparador, enquanto um colchão adequado pode garantir noites de descanso profundo.







Estudos demonstram que a temperatura do ambiente tem uma relação direta com a qualidade do sono. Cientistas da Universidade de Harvard apontam que a faixa de temperatura ideal para o sono é entre 20ºC e 25ºC. Foram coletados dados sobre quase 11 mil noites individuais de sono vividas por 50 adultos mais velhos. Usando monitores de sono vestíveis e sensores ambientais, os pesquisadores monitoraram a duração, a eficiência e a inquietação do sono durante um longo período nas casas dos participantes.

Para uma noite tranquila, principalmente no inverno, manter a temperatura do quarto ajustada e usar roupas de cama apropriadas é ideal para garantir um ambiente aconchegante e propício ao descanso. Além disso, preservar o quarto bem ventilado durante o dia ajuda a evitar umidade excessiva e mantém o ambiente mais saudável.

Leia: Por que tanta gente odeia pombos?





O colchão certo é essencial para dar suporte correto à coluna, aliviando pontos de pressão e melhorando a postura durante o sono. A escolha acertada do colchão promove conforto físico e também térmico, especialmente durante o inverno. “Cada pessoa tem necessidades e preferências diferentes, mas alguns fatores são universais. Opte por colchões que ofereçam suporte adequado e materiais que ajudem na regulação térmica. Durante o inverno, usar cobertores de materiais naturais, como lã ou algodão, pode ajudar a manter o conforto térmico sem superaquecer”, explica o consultor do sono da Ortobom, Gabriel Cardoso Oliveira.