A transformação digital e o fluxo intenso de informações tornaram mais dinâmico o modo de viver. Estar conectado o tempo inteiro pode resolver inúmeros contratempos, mas também pode causar ansiedade e outros problemas neurológicos. A privação do sono causa estresse e desencadeia mais alguns eventos críticos, criando um círculo vicioso. Tudo isso interfere, diretamente, na qualidade do sono, fator importante para a saúde de forma geral.





É consenso entre especialistas de que o recomendado, inclusive pela Organização Mundial da Saúde (OMS), é dormir, pelo menos, sete horas por noite, no caso de adultos entre 18 e 60 anos. Mas, além da quantidade de horas dormidas, há também uma série de medidas que podem - e devem - ser adotadas para trazer ainda mais qualidade ao sono . A especialista do sono na Emma Colchões, Theresa Schnorbach, dá algumas dicas para dormir melhor:quando há o aumento da tensão, praticar atividades físicas é importante até mesmo para que a atenção seja direcionada a algo diferente do que está causando a ansiedade. Além disso, é uma forma de gastar energia de forma saudável, o que contribui para a sensação de cansaço e facilita o adormecer.embora a recomendação de horas dormidas seja um consenso, é importante lembrar que, enquanto indivíduos, pode haver variações e esse fator não é crucial. O fundamental, porém, é encontrar uma rotina de sono que atenda às demandas de cada um. Ou seja, é melhor dormir bem por seis horas, do que oito horas com interrupções e algum desconforto.isso ajuda o corpo a estabelecer melhor o próprio ritmo e é fundamental para restaurar o mecanismo de controle emocional do cérebro, diminuindo os níveis de estresse e a probabilidade de desencadear ansiedade.se preparar para dormir e estar relaxado neste momento, incorporar técnicas de relaxamento, como meditação ou exercícios respiratórios são passos importantes para melhorar a qualidade do sono. O recomendado é evitar atividades estimulantes próximas a hora de dormir, assim como o uso de telas. Prefira ler um bom livro e desligar a televisão mais cedo.Enfrentar dificuldades para dormir é bastante comum nos dias atuais. Além de seguir todos esses passos, ter um ambiente aconchegante, investir em bons produtos como colchões, travesseiros e roupas de cama, são fatores importantes para trazer mais conforto na hora de dormir. Caso, ainda assim, os problemas com insônia e ansiedade persistam, é recomendado buscar ajuda profissional.