Autora do livro Transformando a Ansiedade em Aliada é formada em Yogaterapia e em Hatha Yoga Flickr

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), o Brasil tem a população mais ansiosa do mundo. Diante dessa realidade, como lidar e conviver com pessoas ansiosas? A terapeuta, gestora educacional e escritora Myriam Filippi responde a essa e outras perguntas no livro "Transformando a ansiedade em aliada".





''A maioria que vive com os sintomas nem percebe o mal presente, prefere se anestesiar ou fugir dos reais motivos que a levou a criar essa ''realidade'' na vida. Por isso o mergulho interior é imprescindível na vida daqueles que querem a sua autonomia de volta (...). O que é ansiedade para você?Já pensou sobre isso?'' (Transformando a Ansiedade em Aliada, p. 20)



FICHA TÉCNICA

O mapeamento global de transtornos mentais da OMS mostra o quanto viver na era dos estímulos está adoecendo as pessoas. Diante disso, é importante questionar: é possível reverter o quadro e usar essa condição a nosso favor?A terapeuta holística Myriam Filippi acredita que reduzir a atividade mental excessiva é o caminho para controlar a desordem dos pensamentos. Para isso, reuniu a experiência e o conhecimento de mais de 20 anos de pesquisa e investigação do autoconhecimento e assina o livro Transformando a Ansiedade em Aliada. Este guia com linguagem simples, apresenta práticas capazes de proporcionar uma grande mudança no padrão mental.Yogaterapeuta e instrutora de Hatha Yoga, a escritora conduz o leitor a uma intensa jornada no desenvolvimento do autocontrole emocional. Nos primeiros capítulos, expõe como se descobriu ansiosa e revela quais sintomas merecem atenção. Também explica sobre o funcionamento dos tratamentos holísticos, em que o ser humano recebe atenção multidimensional - corpo, mente e espírito.A obra trata, ainda, sobre os gatilhos que podem desencadear a ansiedade, ensina técnicas para encarar o transtorno e a lidar e conviver com mentes ansiosas. Para auxiliar nesse sentido, Myriam criou um livro interativo. Por meio de um QR Code, o leitor terá acesso a 4 práticas no canal da especialista no YouTube, facilitando o entendimento dos exercícios de reconexão interior e liberação de bloqueios emocionais e energéticos.Transformando a Ansiedade em Aliada reúne ensinamentos para despertar o poder curador de cada um, com ferramentas poderosas para o desenvolvimento do autocontrole emocional. É uma oportunidade de mudança e evolução, de dentro para fora, repleta de benefícios à saúde e ao bem-estar.Transformando a Ansiedade em AliadaMyriam FilippiAutopublicaçãoISBN: 978-65-5872-508-4108R$ 50,40 ' R$ 9,90 (e-book)Clube de Autores e AmazonMyriam Filippi é formada em Jornalismo, mas também estudou Artes Cênicas e cursou Licenciatura em Língua Portuguesa. Concluiu pós-graduação em Gestão Administrativa Pedagógica e Escolar e trabalhou em jornais impressos e emissoras de TV. Escreveu, dirigiu e atuou em peças de teatro e filmes, levando arte e cultura a comunidades carentes e pessoas com deficiência.Formou-se em Yogaterapia e em Hatha Yoga, ambas pela Unipaz - Universidade Holística Internacional da Paz, instituição de ensino superior sediada em Brasília, no Distrito Federal. Vem, desde 1998, estudando, pesquisando e experimentando tratamentos para a cura de forma holística, beneficiando-se do autoconhecimento para uma melhor compreensão do indivíduo e da sua totalidade. É terapeuta reikiana, faz leitura de oráculos terapêuticos e se dedica a trabalhar com desenvolvimento pessoal, emocional e espiritual, inspirando pessoas a criarem suas histórias de sucesso, saúde e bem-estar por meio do Projeto Despertar a Jornada.