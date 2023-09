683

Resultado da pressão acadêmica, profissional e social, universitários enfrentam o desafio de equilibrar as demandas dos estudos com a vida social e o lazer Freepik

Segundo um mapeamento da Organização Mundial da Saúd (OMS), o Brasil é um dos países mais ansiosos do mundo. A ansiedade é uma resposta cognitiva, afetiva e comportamental, para as incertezas do que o futuro trará. Geralmente a preocupação se manifesta de maneira desproporcional acarretando o desiquilíbrio no funcionamento normal do indivíduo.





A pandemia impactou a segurança física, mental e econômica, áreas globais que atendem as necessidades básicas de sobrevivência. O aumento desse transtorno acaba sendo resultado inclusive da crise sanitária.Universitários tem maior pré-disposição para desenvolver um transtorno de ansiedade e as causas são a grande competitividade, excesso de demandas, cobranças e prazos apertados. Resultado da pressão acadêmica, profissional e social, esse público enfrenta o desafio de equilibrar todas essas áreas com a vida social e o lazer.Afinal de contas, existe uma maneira de minimizar os efeitos da ansiedade?Simone Bortoletto da Cruz, psicopedagoga e especialista em carreiras da ESEG - Faculdade do Grupo Etapa, compartilha algumas dicas e práticas para controlar a ansiedade nos estudos e nas avaliações.Defina quais assuntos são prioridade e estabeleça um cronograma de ações e estudos. As metas devem alcançáveis.Uma vez que um dos causadores da ansiedade é a sensação de falta de controle, criar um cronograma de estudos bem estruturado contribui para reduzir a sensação de sobrecarga e consequente descontrole. Definir metas diárias e semanais contribui para trazer a segurança de que está tendo avanços e assim impulsionará a manter foco, evitar a procrastinação e viver no agora, projetando o futuro.Aprenda e aplique técnicas de estudo que funcionem para você. Isso pode incluir resumos, mapas mentais, revisões periódicas e prática de exercícios.É de extrema importância que conheça seus limites para que consiga delimitar ações e equalizar os resultados esperados. Além disso, ao olhar para si, poderá identificar quais são os gatilhos que despertam maior ansiedade, podendo então, intervir antes de que se tornem uma crise.Ao perceber sinais de ansiedade, é possível que exercícios de respiração profunda possam acalmar e relaxar, resultado na capacidade de reorganizar pensamentos e voltar as energias para o momento atual.Manter uma dieta equilibrada e beber água suficiente é essencial para o funcionamento adequado do cérebro. Evite o consumo excessivo de cafeína e alimentos ricos em açúcar.A prática regular de exercícios físicos ajuda a liberar endorfinas, melhorando o humor e reduzindo o estresse. Reserve um tempo para se exercitar, mesmo durante os períodos de estudos intensos. sono adequado é crucial para o desempenho acadêmico e o controle da ansiedade. Estabeleça uma rotina de sono consistente para garantir um descanso adequado.Compartilhe preocupações com colegas e busque apoio de professores e orientadores. Essa ação poderá proporcionar um senso de pertencimento e aceitação que trará o alívio da ansiedade."A ansiedade faz parte da jornada acadêmica, mas não deve dominar o processo de aprendizado. Com a prática regular dessas técnicas e o apoio adequado, os estudantes podem enfrentar os desafios acadêmicos com maior segurança", aponta Simone.