Instrumentos musicais são mais importantes que eletrônicos para crianças

(foto: Freepik)

Batendo panelas, cantando alto ou um violãozinho de brinquedo bem desafinado. Quem não se lembra de ter vivido na infância um momento em que era o máximo se imaginar como um cantor famoso? Para muitos pais isso pode ser um terror, já que acreditam que se trata de uma bagunça irritante e sem nenhuma utilidade.Mas essas simples brincadeiras são importantes para o desenvolvimento da criança. Do ponto de vista pedagógico, esses exercícios se encaixam na faixa dos dois a sete anos de idade, quando o pequeno já trabalha a imaginação, criatividade memórias . Nisso, a inteligência musical, como é chamada, pode ser uma boa aliada do professor e dos pais."Uma criança consegue ter esse ouvido mais sensitivo para a música. A música ajuda nessa capacidade de se concentrar e fortalecer o processo cognitivo, além de facilitar a coordenação motora. Quando você tem ali um instrumento, mesmo que seja de brinquedo, tem estímulos que vão fazer essa criança ter um raciocínio mais rápido", reforça o especialista em educação familiar Jean Rodrigues.Jean trabalha junto aos pais a importância de usar a música como um meio essencial de socialização e facilitador na aprendizagem. Por meio de uma batida desafinada na mesa ou até uma aula de música, a criança encontra ali um meio de se expressar, de mostrar alegria, desenvolver relações com eventos e símbolos e até ficar mais calma em casa."O meu filho, o Vicente, é o mais agitado. A gente precisava encontrar algo para diminuir isso. Muitos falavam de futebol ou luta. Mas colocamos na aula de piano, que ajuda no autocontrole e traz foco. Ele ficou mais calmo e centrado. Por isso é importante usar a música até como um canalizador da energia da criança", conta.Nos dias atuais, em que os aparelhos eletrônicos estão cada vez mais próximos e acessíveis para as crianças, atividades naturais e artísticas como a música se tornam essenciais. Diferente dos celulares e tablets, que sugerem uma limitação mecânica, quando a criança canta e toca um instrumento desenvolve a escuta, a fala e a maneira de se comunicar com os outros.