Menstruação em idade escolar: tema ainda é tabu entre adolescentes

A puberdade é um período de inúmeras transformações, sendo a primeira menstruação uma das mais importantes para as meninas. A menarca pode acontecer entre os 10 e 14 anos de idade e depende de fatores hormonais, do histórico menstrual das mulheres na família, da alimentação e do estilo de vida.

No entanto, embora seja um processo natural para qualquer jovem mulher, a menstruação é cercada de desinformação e tabus que podem levar a uma ausência de diálogo e reforçar desconfortos, especialmente durante os anos escolares.

Segundo o relatório “Pobreza Menstrual no Brasil: Desigualdade e Violações de Direitos”, publicado pelo Unicef, mais de quatro milhões de estudantes brasileiras frequentam escolas sem infraestrutura adequada para realizar a higiene pessoal durante o período menstrual — ou seja, encontram banheiros sem papel higiênico ou sabonete para lavar as mãos.

Além disso, uma em cada quatro meninas faltam à escola enquanto está menstruada pela falta dessa infraestrutura básica, ou mesmo por não ter acesso a absorventes, segundo dados da ONU. E isso pode trazer prejuízos no processo de aprendizagem, visto que as faltas podem somar até 45 dias de aulas no ano letivo, segundo o levantamento "Impacto da Pobreza Menstrual no Brasil", encomendado por uma marca de absorventes e feito pela consultoria Toluna.

“Apenas uma pequena parcela das meninas se sente bem informada quando chega a primeira menstruação. A desinformação, associada à falta de acesso a instalações e produtos de higiene pessoal, gera desconforto e até bullying, fatores que podem excluir as meninas de suas atividades escolares”, analisa Patrick Bellelis, ginecologista especializado em endometriose e colaborador do Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo.

Primeiros sinais

Os sintomas da chegada da menstruação podem ser percebidos nos dias, semanas ou meses que antecedem a menarca. Devido às alterações hormonais, os seios começam a crescer, surgem os pelos pubianos e secreção vaginal branca ou amarelada. Outras mudanças possíveis são aumento dos quadris, ganho de peso, surgimento de espinhas e até alterações de humor leves.

Após a primeira menstruação, é normal que as meninas tenham cólicas menstruais ou dores na região abdominal, que podem irradiar para as costas e pernas e são conhecidas como dismenorreias primárias. “A cólica é causada pela contração da musculatura do útero e pode gerar desde um mal-estar leve até uma dor mais intensa, que também pode impedir a menina de ir à escola”, analisa.

Menstruação precoce ou tardia

As meninas também podem encontrar outros problemas quando o assunto é menstruação. Quando crianças com oito anos ou menos têm seu primeiro período menstrual, significa que elas estão passando pela puberdade precoce, uma condição que acelera o processo de amadurecimento do corpo da criança.

Com a menstruação precoce, a menina pode observar o crescimento das mamas, pelos pubianos e nas axilas, surgimento de acne e até um odor corporal adulto. Além de a puberdade precoce levar a outros problemas de saúde futuros, as meninas podem sofrer problemas emocionais causados pela sensação de desajuste ao se sentirem diferentes das outras crianças.

O contrário também pode acontecer. Meninas que começam a menstruar depois dos 15 anos podem sofrer de uma condição conhecida como amenorreia primária, que afeta meninas e mulheres que produzem estrogênio em níveis mais baixos.

“A menstruação faz parte da vida e não deve causar qualquer preocupação ou constrangimento para a menina. Se um jovem perceber que a menstruação está interferindo em sua capacidade para ir à escola ou fazer qualquer outra atividade cotidiana, é importante que procure um médico”, destaca.