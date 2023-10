683

A primeira menstruação marca a transição da infância para a adolescência Freepik

A primeira menstruação, conhecida como menarca, é uma ocasião significativa na vida de uma menina, marcando a transição da infância para a adolescência. No Brasil, a faixa etária em que se deve esperar que esse momento aconteça é entre 12 e 13 anos, embora possa variar de pessoa para pessoa. A puberdade é o resultado de mudanças hormonais complexas que ocorrem no corpo feminino, desencadeando a maturação dos órgãos reprodutivos e o início de seu ciclo menstrual.





"Biologicamente falando, o início do ciclo menstrual significa que o sistema reprodutivo está funcionando como deveria. Porém, o corpo dá alguns sinais que podem ser observados cerca de dois anos antes do primeiro sangramento. São eles o estirão de crescimento, a telarca (desenvolvimento das mamas), o aparecimento dos pelos pubianos, das axilas e seguinte odor axilar, sendo a menarca o último desses eventos, com ciclos irregulares no início", diz a ginecologista parceira de Pantys, Juliana Sperandio.A menarca é frequentemente acompanhada de uma variedade de emoções, que podem incluir ansiedade , curiosidade e até mesmo um toque de preocupação. Muitas culturas em todo o mundo têm rituais e tradições específicas associadas à primeira menstruação, destinadas a marcar esse momento importante na vida de uma jovem."Emocionalmente, a primeira menstruação pode gerar confusão e curiosidade. Muitas meninas se sentem surpresas ou até assustadas quando percebem o sangramento vaginal pela primeira vez. Para amenizar esse primeiro impacto, o ideal é que exista uma conversa parental explicando sobre as transformações naturais do corpo. Além disso, o desconforto e as cólicas podem ser uma parte desagradável durante o início, por isso, é fundamental que elas recebam apoio emocional da família para lidarem melhor com esse acontecimento" , diz a especialista.Com o passar dos meses, à medida que o clico menstrual se torna parte do cotidiano, as questões emocionais ficam mais naturais. Aprender a conhecer o próprio corpo é o segredo. Ele dá sinais de que a menstruação está se aproximando, como inchaço e alterações de humor, e, com isso, fica mais fácil se antecipar.Muitas meninas também desenvolvem uma maior consciência de sua saúde geral, incluindo a importância do autocuidado e da higiene íntima. Isso contribui para a sua educação sobre bem-estar e autocuidado, promovendo uma relação mais positiva com seus corpos.