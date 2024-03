Pessoas de todas as idades podem contrair micose de unha. No entanto, a incidência aumenta com o passar da idade

A onicomicose, mais conhecida como micose de unha, é uma condição comum que afeta milhões de pessoas ao redor do mundo. Este problema de saúde, caracterizado por uma infecção fúngica nas unhas, tem despertado uma atenção especial da comunidade médica brasileira devido à sua significativa incidência no país. De acordo a Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD), a doença é particularmente frequente nos trópicos, onde as condições ideais de calor e umidade propiciam seu desenvolvimento.

Nesse contexto, o dermatologista Weder Willian de Melo responde algumas das perguntas mais frequentes sobre a micose de unha. Acompanhe.

O que é micose de unha?

"A micose de unha, ou onicomicose, é uma infecção fúngica que afeta as unhas, predominantemente dos pés, mas também ocasionalmente das mãos. Essa condição é causada por fungos que prosperam em ambientes úmidos, como o interior de sapatos ou ao redor de áreas aquáticas".

Quais os tipos mais comuns de micose?

"Alguns exemplos mais comuns dessas condições incluem a Pitiríase Versicolor, que resulta em manchas cutâneas de cores diversas, as Tineas, que abrangem diversas manifestações como o Pé de Atleta, e a Candidíase Cutânea, provocada pelo fungo do gênero Candida, causador de erupções cutâneas, coceira e vermelhidão".

Quais são os sintomas mais comuns?

"No geral, os sintomas mais comuns incluem descoloração da unha, espessamento, fragilidade e, em casos avançados, desprendimento da unha. Coceira, vermelhidão e desconforto também podem estar presentes".

Como a micose de unha é diagnosticada?

"Um diagnóstico preciso é feito pelo profissional de saúde após análise clínica e, em alguns casos, pode ser necessário realizar exames laboratoriais a partir de amostras de unhas a fim de confirmar a presença de fungos".

A micose de unha pode ser prevenida?

"Sim, as medidas preventivas incluem manter os pés secos, usar calçados respiráveis, evitar compartilhamento de utensílios de pedicure e secar bem os pés depois das atividades aquáticas".

Quão contagiosa é a micose de unha?

"A infecção pode se espalhar por meio do contato direto com superfícies contaminadas, mas não é uma doença altamente contagiosa. Desta forma, boas práticas de higiene podem reduzir o risco de transmissão".

A micose de unha é mais comum em certas pessoas?

"Pessoas de todas as idades podem contrair micose de unha. No entanto, a incidência aumenta com o passar da idade, porque fatores como circulação sanguínea reduzida e unhas mais grossas contribuem para o contágio".

Há tratamentos inovadores no mercado?

"Sim, há uma variedade de tratamentos inovadores disponíveis atualmente. Entre essas opções, destacam-se os esmaltes antifúngicos terapêuticos, que representam uma abordagem conveniente no combate à micose de unhas".