Por hábito ou ansiedade muitas pessoas desenvolvem a onicofagia, o costume de roer as unhas. Conforme estudo publicado em 2016 na revista PubMed.com, até 30% da população mundial sofre com o dilema. De acordo com José Todescan Júnior, odontologista que também é especialista em prótese dental, odontopediatria e endodontia há 33 anos, o paciente que mantém esse hábito deve parar imediatamente, porque pode gera consequências negativas para a saúde bucal : "Entre os malefícios estão o desgaste dos dentes, uma vez que roer unhas coloca uma pressão significativa também sobre a arcada dentária. E isso pode causar irregularidades na superfície e, com o tempo, enfraquecer o esmalte protetor".