Menina passa por cirurgia para tirar feto do crânio

A anormalidade chama-se gêmeo parasitário e há poucos casos documentados no mundo (foto: Pixabay/Reprodução) Uma menina de 1 ano passou por cirurgia para retirada do feto de seu irmão gêmeo, que estava alojado no cérebro. O caso foi relatado pelos médicos da Universidade Fudan, em Shangai, na China.





A descoberta do feto ocorreu após exames hospitalares. A criança tinha volume da cabeça aumentado, dificuldades motoras, fadiga extrema e convulsões, o que preocupou os pais.









O que é 'fetus in fetu'



Também conhecido como gêmeo parasitário, o fetus in fetu é um caso no qual um feto malformado é englobado pelo feto do seu gêmeo, que possui desenvolvimento normal. Apenas 200 casos foram documentados no mundo.

Síndrome de Rapunzel: médicos retiram mecha de cabelo de estômago de menina Por sua raridade, os médicos não informaram se a criança irá ter alguma sequela a longo prazo.