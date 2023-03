Veja o que fazer em caso de ataque de abelhas

(foto: Agência Brasil)





De acordo com o Corpo de Bombeiros de Minas Gerais, em determinadas épocas do ano, é comum o aumento dos enxames. A recomendação é não mexer com os insetos. Caso a pessoa se depare com abelhas, o ideal é evitar o contato direto. As pessoas devem evitar se mexer, colocar fogo ou fumaça nas colmeias.





Se as abelhas estiverem agitadas e tiver algum risco de ataque, o morador ou quem estiver próximo ao enxame deve chamar os bombeiros ou algum apicultor para realizar os procedimentos adequados.



O que fazer se for atingido por abelha





O Corpo de Bombeiros recomenda que, em caso de picada de abelha, a vítima deve estar atenta à quantidade de picadas. Se a quantidade for grande, a indicação é procurar atendimento médico.





Em caso de crianças, idosos ou pessoas alérgicas, eles devem ser encaminhados urgentemente ao hospital de referência.

Prejuízos à saúde

Quadros graves de pessoas picadas por abelhas podem trazer prejuízos à saúde, especialmente quando a pessoa for alérgica. O mais recomendado é um analgésico para reduzir a dor. No caso do paciente alérgico, ele pode desenvolver um edema local ou em outra região do corpo, como edema de glote, e até mesmo ter dificuldade para respirar.





Dependendo da quantidade de picadas, o risco é que as pessoas entrem em choque anafilático, perdendo completamente a capacidade de respiração, a consciência, desmaiarem ou até mesmo irem a óbito.

Casos são frequentes

Nesta quinta-feira, (9), uma mulher de 50 anos também foi vítima de um enxame, no Bairro Serra, entre as ruas Capelinha e Corinto, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte. Ela acabou sendo encaminhada para o Pronto-Socorro João XXIII em estado grave.





No último domingo (5/3), seis turistas ficaram perdidos em mata depois de um ataque de abelhas europeias, na zona rural de Itacambira, na Região Norte de Minas.

Um grupo de 25 pessoas estava próximo à cachoeira do Curiango, quando foi atacado. Por isso, seis pessoas ficaram perdidas em um local de difícil acesso e acabaram sendo socorridos apenas à noite.