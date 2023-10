Muitas pessoas recorrem à lente de contato dental para ter um sorriso mais bonito, tal qual o das celebridades. Como a colocação é permanente e a troca deve acontecer somente quando existir uma necessidade, José Todescan Júnior, especialista em prótese dental e membro da Sociedade Brasileira de Odontologia Estética ressalta as riscos de danos aos dentes.





Todescan também aborda sobre os exames para identificar se o paciente realmente precisa recorrer às lentes de contato dental.

Alguns são:

- escaneamento de face e dentes

- tomografias

- montagem dos pacientes em articulador





"Após a análise desses exames é dito ao paciente se, para o caso dele em específico, é indicado ou não as lentes de contato dental, uma vez que esse processo é irreversível."

Estudos apontam índices de sucesso das lentes de contato dental feitas em porcelana, mesmo após 20 anos da colocação. Mas para durar bastante tempo, depende muito de quem cuida. "Se você compra um carro e não faz a manutenção preventiva e periódica, ele vai se deteriorando e isso não é culpa de quem fabricou o carro", ilustra o especialista.

O especialista em prótese dentária lembra que a durabilidade do material dependerá também dos hábitos do paciente. "Caso a pessoa tenha bruxismo, faça dieta ácida, esses fatores irão comprometer a longevidade dos restauradores e isso não depende do profissional que fez ou da técnica utilizada."

Todescan, também pontua que é importante fazer um teste para verificar se o paciente realmente vai se identificar com as lentes de contato dental. "Antes que se faça qualquer tipo de intervenção no paciente, costumo fazer uma demonstração no computador de como ficaria e depois transfiro para boca do paciente de uma maneira reversível para que ele possa ver como vai ficar, após o tratamento com os elementos cerâmicos. Em algumas situações, o paciente pode ficar com algumas lentes de contato dental impressas provisóriamente aderidas ao dente para ver se ele gosta do formato durante 15 ou até 30 dias. Contudo, essa aplicação não é recomendada para todos os casos", conta.