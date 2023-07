683

Dente Divulgação/Oral Sin

A busca por um belo sorriso é um dos principais motivos que levam as pessoas ao dentista. Segundo a Oral Sin, rede especializada em implantes dentários, as lentes de contato ou facetas dentárias se tornaram um dos procedimentos mais procurados entre os brasileiros. E por que tanta procura?





Além de melhorar a estética do sorriso, a lente corrige imperfeições estéticas, como dentes com alterações de formato, posicionamento no arco, cor, dentes desgastados, lascados e com fraturas, proporcionando um sorriso mais regular e harmônico.Mas quem procura o tratamento deve observar diferença entre lentes de contato e facetas. A lente de contato é extremamente fina e exige pouco preparo do dente (desgaste dental). É uma solução que recupera a funcionalidade dos dentes em pouco tempo, contudo, quem adota essa técnica precisa prestar atenção na hora de praticar alguns hábitos, principalmente durante as refeições, como não morder alimentos duros, o que pode fraturar a lente. Com cuidado, as lentes podem durar de 10 a 15 anos.Já as facetas estéticas são um pouco mais grossas e envolvem o preparo do dente (desgaste dental). Elas ficaram famosas e se tornaram o método mais usado pelas celebridades no Brasil, por terem maior durabilidade e resistência às manchas, forças mecânicas durante a mastigação, maior estabilidade de cor e brilho, sem dor e previsibilidade no resultado final, como o paciente deseja.De acordo com a cirurgiã-dentista da Oral Sin Fernanda Oliani, para pacientes que perderam, por exemplo, a função da "guia canina" - encaixe ideal dos dentes superiores e inferiores - a lente de contato é uma das indicações para fazer a correção. "Tanto a faceta quanto a lente são feitas de porcelana e recobrem a frente inteira do dente. A principal diferença entre as duas é a espessura e a forma que o dente é preparado. A faceta é um pouco mais grossa, e envolve preparo do dente. A lente de contato é extremamente mais fina e exige pouco ou nenhum preparo do dente, além de servir como uma reparadora estética para casos de espaço entre os dentes (diastema), correção de ângulos e fraturas, promovendo, assim, um sorriso muito mais harmônico", explica.Se a lente de contato ou a faceta não lascarem ou sofrerem algum dano, o paciente pode ir ao dentista a cada seis meses. A especialista garante que, além de ampliar e favorecer a saúde bucal no tratamento dentário, esses procedimentos melhoram a autoestima e a autoconfiança.