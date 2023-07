Infecções dentárias e doenças cardíacas podem estar interligadas

683

Karina Moreno reitera a importância da opinião odontológica no caso de infecções e da avaliação completa do paciente, sobretudo em quadros mais graves (foto: Arquivo Pessoal)

Estudos mostram que infecções dentárias e cardíacas podem ter mais ligação do que se imagina. Isso se dá pela semelhança de bactérias presentes em infecções cardiovasculares com as presentes em infecções bucais, como abcessos odontológicos e doenças periodontais.Tais bactérias também podem ser localizadas no revestimento interno do coração quando há o diagnóstico de endocardite bacteriana aguda, doença causada pela inflamação do endocárdio. Nos casos odontológicos, a contaminação bacteriana pode surgir na parte de sustentação dos dentes, onde forma-se uma bolsa com bactérias incomuns na microbiota, quando há infecções bucais mal tratadas.A partir disso, profissionais de saúde indicam a examinação da saúde bucal dos pacientes com esse diagnóstico. "Em alguns casos, essa avaliação pode necessitar até mesmo da extração de dentes, pois essa infecção ativa pode contribuir para a complicação do caso por ser um foco de bactérias em desenvolvimento", explica Karina Moreno, formada em odontologia pela USP.A doutora também pontua a necessidade de ter atenção com a evolução das infecções na arcada inferior para Angina de Ludwig que, de acordo com sua dissipação, pode alcançar a região da garganta, causando edema e, em alguns casos, levando a óbito pelo fechamento da traquéia. Karina reitera a importância da opinião odontológica nesses casos e da avaliação completa do paciente, sobretudo em quadros mais graves.