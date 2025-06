Entenda por que os lábios racham no inverno e como prevenir o ressecamento?

Com a chegada do inverno e a queda nas temperaturas, aumentam os casos de lábios rachados, ressecados e doloridos. A baixa umidade do ar, o vento frio e o hábito de respirar pela boca são fatores que contribuem diretamente para o ressecamento da região, tornando os lábios vulneráveis a fissuras, ardência e até pequenos sangramentos. Segundo a dermatologista Fátima Tubini, o problema pode ser prevenido e tratado com medidas simples, mas eficazes.