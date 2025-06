Como manter a pele saudável no inverno? Confira

Com a chegada do inverno, as temperaturas caem e o ar fica mais seco. Com essas mudanças, surge um desafio adicional: manter a saúde da nossa pele em dia. Embora muitos aproveitem os dias frios para curtir o clima aconchegante da estação, o frio intenso e o uso frequente de aquecedores podem ter um impacto negativo na hidratação da pele.

O ar seco e as baixas temperaturas típicas do inverno contribuem para a perda de umidade da pele, deixando-a mais seca, áspera e suscetível a irritações. Áreas mais expostas ao frio, como o rosto e as mãos, costumam ser as mais afetadas. Além disso, as mudanças bruscas de temperatura, entre ambientes aquecidos e o frio externo, também podem comprometer a barreira cutânea, resultando em problemas como descamação, vermelhidão e até rachaduras.

Vivian Simões Pires, dermatologista responsável pela Clínica Dominique, observa: “Durante o inverno, é crucial prestar muita atenção e ter um cuidado extra com a hidratação da pele. O frio e o uso constante de aquecedores ressecam o ar, o que pode evaporar a umidade da pele rapidamente, deixando-a desprotegida e mais vulnerável a danos.”

A especialista reforça a importância de uma rotina de cuidados com a pele que inclua hidratação regular, mesmo que não sintamos tanta sede como nos dias mais quentes. “A ingestão de água continua sendo essencial”, afirma. Além disso, ela recomenda o uso de produtos com ingredientes como ácido hialurônico e ceramidas, que ajudam a reter a umidade da pele e fortalecer sua barreira protetora, evitando produtos agressivos que possam agravar o ressecamento, como sabonetes ou loções de limpeza muito adstringentes.

Outro ponto importante é o cuidado com os banhos. “Evite banhos muito quentes, pois eles retiram a oleosidade natural da pele e aumentam a sensação de ressecamento. Prefira banhos mornos e rápidos e, logo após, aplique o hidratante ideal para o seu tipo de pele, a fim de selar a umidade e ajudar a prevenir a perda de água transepidérmica”, orienta a médica. Os lábios e as mãos também merecem atenção especial, pois são regiões extremamente expostas ao frio e propensas a rachaduras.

Para enfrentar os desafios impostos pelo frio e pelo ar seco do inverno, é essencial ajustar a rotina de cuidados e oferecer à pele a hidratação e proteção necessárias para manter sua saúde e beleza mesmo nos dias mais gelados do ano.

