Pele nova no frio: outono e inverno favorecem procedimentos estéticos

O outono e o inverno são considerados as melhores estações para a realização de cirurgias plásticas , especialmente as cirurgias faciais. De acordo com a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, cerca de 60% dos procedimentos são realizados nesses períodos, e isso se deve a diversos fatores que favorecem tanto o processo de recuperação quanto os resultados estéticos.





"Com as temperaturas mais amenas e a menor incidência de sol, o corpo responde melhor ao pós-operatório, e o risco de complicações como manchas, hiperpigmentações e cicatrizes visíveis diminui significativamente. A exposição solar é uma das principais inimigas da boa cicatrização, principalmente em áreas sensíveis como o rosto", ressalta o cirurgião plástico Eduardo Sucupira, membro titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica e do Colégio Brasileiro de Cirurgiões (CBC) .

Durante o outono e o inverno, é mais fácil evitar a luz direta do sol, o que contribui para uma regeneração mais uniforme da pele e reduz a chance de marcas permanentes. “Entre as cirurgias faciais mais beneficiadas por esse clima estão a rinoplastia, a blefaroplastia, o lifting facial e os procedimentos de contorno como o mini lifting e a remoção de papada”, aponta.

Esses procedimentos exigem cuidados específicos no pós-operatório, e o frio ajuda a tornar esse processo mais confortável, reduzindo o inchaço e permitindo o uso com menor desconforto de curativos, faixas compressivas e compressas frias.

Além disso, nessa época do ano é mais fácil usar acessórios como óculos escuros, cachecóis e gorros, que ajudam a proteger e disfarçar a área tratada. “O outono e o inverno também são ideais para tratamentos não cirúrgicos faciais como peelings químicos, laser fracionado e bioestimuladores de colágeno. Esses procedimentos exigem cuidados com a exposição solar e, quando realizados em períodos mais frios, oferecem menor risco de hiperpigmentação e melhores resultados do ponto de vista da regeneração da pele”, enfatiza o médico.

Independentemente do procedimento escolhido, seguir corretamente as orientações médicas é essencial para garantir uma boa recuperação. Manter a pele hidratada, evitar atividades intensas, não se expor ao sol e respeitar o tempo de repouso são cuidados fundamentais que ajudam a potencializar os resultados e preservar a saúde da pele.

Portanto, se você está pensando em realizar uma cirurgia facial ou investir em rejuvenescimento, essa é a época ideal para planejar com calma, cuidar da sua aparência com segurança e chegar ao próximo verão renovado e com resultados ainda mais satisfatórios.