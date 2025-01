Toda mulher tem na mente aquele procedimento queridinho que sabe que não pode faltar no mês. Desde renovar a marquinha, cuidar da pele, até eliminar a gordurinha sobrando. Esses tipos de cuidados melhoram a autoestima da mulher no dia a dia.





Mara Nascimento, CEO da Maraú Bronzeamento e SPA, revela o aumento da procura sobre tais procedimentos. “Cada um deles é essencial para se fazer pelo menos uma vez no mês. É indispensável. As mulheres são apaixonadas e se sentem muito mais confiantes e valorizadas. O bronze, por exemplo, saí bastante”.



1 - Depilação a laser

Mesmo com uma discussão sobre qual é a melhor, entre cera e laser, essa técnica segue sendo a mais procurada pelas mulheres. Eliminando até 80% dos pelos, a depilação a laser apresenta benefícios que vão desde a durabilidade até a ajuda com clareamento de manchas. Ao deixar a pele macia, sem causar muita dor, o procedimento não agride a pele, focando somente nos pelos.



2 - Bronzeamento

O bronze é um dos procedimentos que nunca saem de moda. Mais do que uma questão de estética, o bronzeamento traz maiores benefícios para a pele do que apenas pigmentar. Pequenas imperfeições, desde manchas até estrias e celulites, são disfarçadas pelo bronze. Além disso, ele libera o hormônio da serotonina, o que faz com que o corpo relaxe, reduzindo até mesmo dores musculares.



3 - Limpeza de pele

Para quem deseja um rosto de bebê, o procedimento, junto aos cuidados diários, auxilia na redução de rugas e linhas de expressão, na renovação celular e controla a oleosidade. Ideal para o cuidado da pele, a limpeza pode ser também uma ação preventiva de acnes e cravos.



4 - Massagem modeladora

Essa técnica tem ganhado bastante popularidade por seus benefícios estéticos e de bem-estar. Feita diretamente na pele, a massagem modeladora é usada para reduzir medidas, melhorar o contorno do corpo, ajudando também no relaxamento dos músculos. Além disso, é possível amenizar celulites e combater a gordura localizada.



5 - Botox preventivo

Mulheres jovens também têm apostado no botox já para prevenir as futuras linhas de expressão e rugas no rosto. De uma forma muito natural e cautelosa, o produto é aplicado apenas nas regiões necessárias, em pouca quantidade, para melhorar a aparência e harmonizar o rosto.



6 - Lash Lift ou Extensão de cílios

Uma das técnicas que se destacaram muito este ano foi nos cuidados com os cílios. Com novas possibilidades de cores e formatos, atualmente existe uma variedade de cílios que combinam com cada mulher, dando a sensação de acordar sempre pronta.



7 - Banho de lua

O banho de lua é bastante procurado pelas mulheres, para dar o efeito de pelos clarinhos por todo o corpo. Ao mesmo tempo em que hidrata e clareia, essa técnica também ajuda na remoção de células mortas. Apesar de ser um procedimento simples, possível de se fazer em casa, a recomendação é procurar um profissional para não correr risco de queimadura ou reações alérgicas.