Medo de conversar de perto, falar em espaços fechados e beijar, por exemplos. Essas são apenas algumas das fobias sociais desencadeadas pela falta de segurança com o cheiro da própria boca. No livro Confie no Seu Hálito, o dentista e pesquisador, especialista em halitose, Maurício Conceição, apresenta o caminho para recuperar a autoestima ao mostrar como identificar e solucionar esse problema.

Segundo a Associação Brasileira de Halitose, órgão que Conceição ajudou a fundar, o mau hálito afeta cerca de 30% da população no país. Ele estima, no entanto, que esse número pode chegar a 45%, se forem consideradas também as pessoas que sofrem com ansiedade apenas por acharem que têm halitose, sem realmente tê-la.

Amparado por pesquisas acadêmicas e 30 anos de experiência clínica, o autor, também mestre em psicologia, oferece um guia completo e acessível para compreender, prevenir e tratar a condição. O livro aborda desde quadros leves que podem ser solucionados em casa, até situações que requerem atenção profissional especializada, fornecendo orientações práticas e eficientes.

Além de desmistificar crenças sobre o assunto, o livro conta com uma ficha de monitoramento que permite ao leitor acompanhar seu progresso em relação ao seu hálito, para que a cada semana se sinta mais confiante. O material possibilita ainda identificar qual a origem do mau cheiro: a boca ou alterações de dentro do organismo, por exemplo, nos casos de ingestão de alimentos que alteram o hálito ou da hipoglicemia.

Disponibilizando acesso a artigos científicos, produtos exclusivos e profissionais qualificados, a obra é acompanhada de e-books de apoio e vídeos explicativos. Esse material extra amplia as possibilidades para lidar com outros males relacionados à saúde bucal e que são comuns em quem se queixa em mau hálito, como a boca seca, boca amarga e cáseos amigdalianos.

Enquanto muitos produtos, sites, profissionais e influenciadores prometem curas milagrosas, que podem até apresentar riscos à saúde, Confie no Seu Hálito é um instrumento confiável para tratar de um problema que pode diminuir a autoestima e até mesmo causar isolamento social e motivar a depressão. Trazendo um passo a passo embasado em pesquisas e na experiência de milhares de tratamentos, este livro oferece um caminho eficaz para quem busca recuperar sua autoestima e qualidade de vida.

SERVIÇO



Livro: Confie no Seu Hálito: manual para um hálito agradável e se sentir confiante

Autor: Dr. Maurício Conceição

Páginas: 434 (com os e-books bônus)

Preço: R$ 197,00 (com os e-books bônus)

Onde encontrar: Site do Livro



Sobre o autor

Maurício Conceição é dentista (CRO-SP 34.205), clínico, pesquisador, autor de livros e professor na área de Halitose. Pós-graduado em Halitose pela São Leopoldo Mandic, desde 1995 atua no tratamento do mau hálito, boca seca, boca amarga e cáseos amigdalianos, com mais de 15 mil tratamentos realizados junto à sua equipe. Fez mestrado em Psicologia na Universidade São Francisco, em que investigou como as consequências psicológicas da halitose levam os pacientes à insegurança, à baixa autoestima, à perda de espontaneidade e até mesmo ao isolamento social. Foi membro fundador e presidente da Associação Brasileira de Halitose (ABHA) na gestão de 2001 a 2004. Qualificou cerca de 250 dentistas e médicos, até o início de 2024, para tratarem o mau hálito, cáseos amigdalianos e as alterações salivares e de paladar de seus pacientes, por meio do Curso de Halitose Halitus.