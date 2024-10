A maneira como cuidamos da alimentação é significativa para a prevenção e cuidado, o que influencia, inclusive, na manifestação das predisposições genéticas para a doença. Desta forma, a alimentação pode influenciar positivamente tanto em relação à regulação das emoções e estresse quanto no tratamento das neoplasias em si, buscar opções mais conscientes e uma alimentação mais saudável são a construção de um alicerce sólido da saúde.







Em relação à prevenção, de acordo com a mentora de vida saudável nutricionista clínica Dra. Jhenevieve Cruvinel, é importante tomar conhecimento sobre o consumo de que produtos ultraprocessados, sejam comidas ou refrigerantes, por apresentarem correlação direta com o aumento dos casos da doença em países desenvolvidos em relação a países em desenvolvimento. A mudança na cultura e padrão alimentar estão diretamente ligados às doenças metabólicas e crônico-degenerativas e que matam milhares de pessoas todos os anos.







“Produtos ultraprocessados são produzidos com quantidades acrescidas de gorduras, produtos químicos e açucares, e são percursores de desregulação hormonal, inflamação e desregulação da microbiota intestinal, predispondo a diversas doenças crônicas e diversos tipos de cânceres”, adverte ela.



Para a nutricionista, reduzir o consumo dos carboidratos simples para níveis adequados é um grande fator de proteção, substituindo-os por carboidratos advindos dos grãos, cerais, assim como aumentar o consumo das frutas, vegetais, leguminosas e hortaliças em geral.



Outra estratégia alimentar importante, defendida pela mentora, é reduzir a inflamação por meio de uma alimentação rica em antioxidantes, vitaminas e minerais, podemos citar a glutationa (GSH), a vitamina A, vitamina C, vitamina E, zinco e selênio como promotores de um ambiente metabólico saudável, que regulam a cascata hormonal, neuroquímica e comportamental, promovendo prevenção e suporte para o tratamento e a superação da doença.



“Os melhores alimentos para obtenção destes nutrientes são batata doce, cenoura, espinafre, pimentão, acerola, laranja, mamão, manga, frutas vermelhas, tomate, castanha-do-pará, azeite, abacate, carnes magras, salmão e frango. Já as leguminosas como os feijões, lentilhas e o grão-de-bico, são excelentes para a saúde, ricas em fibras, proteínas vegetais, vitaminas, minerais e fitoquímicos que vão auxiliar na redução de risco para alguns tipos de câncer, inclusive o de cólon”, comenta.



Dicas valiosas



Dentre os temperos e chás também podemos obter benefícios na prevenção e tratamento da doença;



O alho possui uma substância chamada alicina que, dentre outros compostos sulfurados, ajudam a eliminar toxinas e a inibir o crescimento de células cancerígenas;



Já o gengibre possui gingerol, composto que ajuda a reduzir a inflamação e a combater o crescimento de células cancerígenas;



A cúrcuma tem um composto potente, a curcumina, possui propriedades anti-inflamatórias e anticancerígenas, que pode inibir a proliferação de células cancerígenas;



E o chá verde é rico em catequinas, especialmente EGCG (epigalocatequina-3-galato), que possuem propriedades anticancerígenas e podem prevenir o crescimento de tumores.



“Dentre os benefícios de uma alimentação equilibrada e rica em compostos bioativos e antioxidantes, destaca-se a capacidade que possuem em potencializar os efeitos das drogas antineoplásicas, auxiliando no tratamento e até mesmo na redução da dose administrada dos medicamentos, com benefícios para os efeitos terapêuticos e com redução nos efeitos colaterais do tratamento que causam bastante desconforto nos pacientes”, alerta a nutricionista.



Algumas dicas adicionais para uma dieta protetora contra o câncer e outras doenças crônicas é consumir uma ampla variedade de alimentos coloridos, evitando a monotonia alimentar e acrescentando temperos naturais, isso proporciona a ingestão de diferentes nutrientes, vitaminas e compostos bioativos protetores do organismo.



“Avalie também o seu estilo de vida para além da alimentação, mantenha hábitos saudáveis como a ingestão adequada de água, horário e higiene de sono, a prática regular de exercícios físicos, controle de ambientes e relações em relação a carga de estresse e evitar o consumo de álcool e tabaco. O cuidado com a prevenção é o papel mais importante da alimentação saudável e é a conscientização, a mudança de hábitos, o autocuidado e o diagnóstico precoce que salvam vidas, se cuide o ano todo”, conclui