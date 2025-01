Nos últimos anos, a busca por procedimentos estéticos cresceu de forma exponencial, impulsionada por avanços tecnológicos, maior acesso a tratamentos e o impacto das redes sociais. Mas o que leva alguém a optar por uma intervenção estética? As respostas vão além da aparência física e refletem necessidades emocionais, sociais e culturais.

A principal motivação de quem recorre à estética é a melhoria da autoestima. Sentir-se bem consigo mesmo é essencial, e muitos veem nos procedimentos uma maneira de superar inseguranças ou corrigir algo que sempre incomodou. “A estética não é só sobre beleza, mas sobre como as pessoas se sentem ao se olhar no espelho e se apresentar ao mundo. Trata-se de uma jornada de autoconfiança”, explica a biomédica esteta e especialista em saúde integrativa, Karine Maia.

Além disso, fatores como pressão social e padrões de beleza difundidos na mídia também influenciam. Imagens idealizadas podem fazer com que pessoas busquem tratamentos para se aproximar de uma estética valorizada pela sociedade. No entanto, é fundamental que essas escolhas sejam feitas de maneira consciente e com acompanhamento profissional adequado.

Outro ponto importante é o desejo de envelhecer com naturalidade. Procedimentos que suavizam sinais do tempo, como aplicação de toxina botulínica e preenchimentos faciais, são cada vez mais procurados por quem deseja manter uma aparência rejuvenescida sem exageros. “O objetivo de muitos pacientes é parecer bem descansados e manter a naturalidade, e não simplesmente apagar as marcas do tempo”, complementa a biomédica.

Por trás de cada decisão estética está o desejo de se sentir bem por dentro e por fora. Seja para corrigir imperfeições, elevar a autoestima ou até atender a necessidades funcionais, o mais importante é que a busca por procedimentos estéticos seja acompanhada por profissionais capacitados, garantindo resultados saudáveis e satisfatórios.