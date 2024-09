Ela é mineira, natural de Uberlândia, palestrante, nutricionista, escritora, conhecida por seu trabalho nas mídias sociais. Mãe de Vicky, de 9 anos, e Stella, de 6, e esposa de Ricardo Maguila, atualmente, mais de 4 milhões de pessoas a acompanham. Além disso, tem DNA empreendedor e é determinada para desbravar novas áreas e concretizar sonhos. Izabella Nunes Falconi, ou simplesmente, Bella Falconi, de 39 anos, foi apontada pela lista Under 30 da Forbes como uma das 30 personalidades mais influentes do país. Viveu por 13 anos nos Estados Unidos, onde empreendeu, formou-se em nutrição pela Northeastern University e se tornou umas das referências em conteúdo de bem-estar e saúde nas redes sociais. Autora de três livros - "Quem tocou minha vida" (2018), "E se não houvesse amanhã" (2020) e “Por que não consigo emagrecer, ser saudável?” (2021), ela defende que corpo, mente e espírito devem estar em equilíbrio para uma vida mais sadia. Agora, ela lança em BH, no dia 14, o livro “Bela Transformação – Cuide do seu corpo, renove sua mente e alimente seu espírito”. Em breve, Bella realiza mais um sonho - será apresentadora, com a estreia do programa Domingaço, na RedeTV e na Rede Brasil.



O título do seu livro fala em transformação. Por que a escolha do tema?



Eu escrevi sobre a minha bagagem de muitos anos na área de transformação física e espiritual, e quis trazer um pouco disso, da minha experiência nesse âmbito para os meus leitores.

Você divide o livro em três dimensões para se ter uma vida plena. Quais são essas três dimensões e o que elas significam na sua vida?



Eu acredito que, para o equilíbrio pessoal, precisamos cuidar do corpo, da mente e do espírito -, dimensões que citei no meu livro, pois ao longo da minha trajetória tive dúvidas e questionamentos sobre como equilibrar esses pilares. Foi assim que nasceu esse desejo de criar um guia para ajudar as pessoas a encontrarem essas respostas, assim como eu consegui.

Você já foi modelo, morou nos Estados Unidos, atuou na área de fitness, e agora é mãe e empresária. O que mudou na sua vida (para melhor)?



A minha família foi o meu maior presente e conquista, sou muito grata a eles. No cenário profissional, tive muitas oportunidades, que vieram por meio do pioneirismo nas redes sociais e empreendimentos, além de quatro livros lançados, um podcast e, agora, parto para mais uma conquista na carreira: ser apresentadora de um programa na TV aberta. A partir do dia 15 de setembro, as pessoas vão poder conhecer a Bella apresentadora aos domingos da RedeTV, no programa Domingaço.

Você cita vários trechos da Bíblia no seu livro. Você é uma pessoa religiosa?



Sim, sou uma mulher cristã, e gosto de levar as minhas experiências e a mensagem do que acredito para as pessoas. Deus me abençoou de várias maneiras e sigo tentando sempre ser sal e luz por onde passar.

Se considera uma mulher vaidosa? Como você se cuida?



Sim, bastante, tenho a minha rotina de autocuidado visando o meu bem-estar. Sou bem centrada nos cuidados com meu corpo, na questão de alimentação e treinos, mas também foco no meu mental e espiritual, que são fundamentais para uma vida equilibrada.

Você está morando em Belo Horizonte. O que acha da cidade?



Eu nasci em Uberlândia, sou mineira e amo BH. É uma cidade que tem aquela sensação de lar. A casa que construímos de frente para as montanhas era meu sonho, estou me sentindo realizada. À noite, gosto de olhar para as estrelas e ter meu momento com Deus.

O que você diria para alguém que está desmotivado, com dificuldades para passar por uma transformação?



Não desista, é um processo difícil, mas vale a pena. Tire um tempo para descansar e focar, porque um dos requisitos para conquistar a transformação é a persistência. Acredite em você e nos seus valores.

Serviço:



Data: 14/9

Hora: 15h

Local: Hotel Transamérica

Av. Álvares Cabral, 967 – Lourdes

*Para participar, os convites podem ser adquiridos pelo site da Eventbrite.



Ficha técnica:



Bela Transformação – Cuide do seu corpo, renove sua mente e alimente seu espírito

Autor: Bella Falconi

Páginas: 240

Preço: R$ 69,90