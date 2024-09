Belo Horizonte está entre as 764 cidades mineiras com alerta de ‘perigo’ para o tempo seco nesta quarta-feira (11). O grau de severidade é definido quando a umidade fica entre 20% e 12% durante a tarde - o que aumenta o risco de incêndios florestais e traz impactos à saúde, como ressecamento da pele e desconforto nos olhos, boca e nariz.

Como explica o clínico geral do Hospital Semper, Aratti Simões, o tempo seco pode causar diversos efeitos na saúde, como irritação das vias respiratórias, ressecamento da pele e mucosas, agravamento de doenças respiratórias, aumento de alergias, dor de cabeça e sensação de cansaço. Ele também alerta para o ar seco que facilita a disseminação de vírus e bactérias, elevando o risco de infecções respiratórias.

Segundo o clínico geral, dentre os grupos mais vulneráveis a terem problemas de saúde devido à baixa umidade do ar estão crianças, idosos, pessoas com doenças respiratórias crônicas, como asma e bronquite, e indivíduos com alergias. “Esses grupos tendem a ter sistemas respiratórios mais sensíveis ou imunidades mais baixas, o que os torna mais suscetíveis aos efeitos negativos do ar seco”, afirma.

Ainda, o tempo seco pode piorar os sintomas de doenças respiratórias preexistentes. “Em casos de asma e bronquite, a falta de umidade no ar pode irritar as vias aéreas, causando inflamação e dificultando a respiração. Isso pode levar a crises de asma mais frequentes e episódios de bronquite mais intensos, exigindo um controle mais rigoroso das condições de saúde desses pacientes”, destaca Aratti.

Com isso, a hidratação é crucial para combater os efeitos do tempo seco, pois ajuda a manter as mucosas das vias respiratórias úmidas e funcionais, além de prevenir o ressecamento da pele. “Em condições de tempo seco, recomenda-se ingerir pelo menos dois litros de água por dia, mas essa quantidade pode variar dependendo do nível de atividade física e das necessidades individuais. Ouvir o próprio corpo e aumentar a ingestão de água conforme necessário é fundamental”, enfatiza.

Dicas para minimizar os efeitos

O especialista recomenda que é necessário tomar alguns cuidados extras com a saúde durante essa época do ano. Dentre eles, ele destaca a importância de: