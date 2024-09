A semana começa com calor e baixos índices de umidade relativa do ar em todo o estado

O Brasil está novamente em alerta para onda de calor, segundo informações do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET). As temperaturas devem ficar acima da média em quase todo o país. Em alguns municípios, os termômetros devem registrar mais de 40°C. Há ainda uma associação com baixos índices de umidade relativa do ar, especialmente na região central do Brasil.

Essas condições podem impactar a saúde de toda a população, em especial os mais vulneráveis — como idosos, crianças, pessoas com problemas renais, cardíacos, respiratórios ou de circulação, diabéticos, gestantes e população em situação de rua. Por isso, o Ministério da Saúde preparou um guia com informações básicas sobre como lidar com as temperaturas extremas.

Os principais sinais de alerta são transpiração excessiva, fraqueza, tontura, náuseas, dor de cabeça, cãibras musculares e diarreia.





Nestes casos, deve-se procurar a unidade de saúde mais próxima para uma avaliação com um profissional. Entenda quais as precauções necessárias e cuide-se!



Evite a exposição direta ao sol, em especial, de 10h às 16h;

Se expor ao sol sem a proteção adequada contra os raios ultravioleta deixa a pele vermelha, sensível e até com bolhas. Use protetor solar;

Use chapéus e óculos escuros (especialmente pessoas de pele clara);

Proteja as crianças com chapéu de abas;

Use roupas leves e que não retêm muito calor;

Diminua os esforços físicos e repouse frequentemente em locais com sombra, frescos e arejados;

Em veículos sem ar-condicionado, deixe as janelas abertas;

Não deixe crianças ou animais em veículos estacionados.



Hidratação é fundamental



Aumente a ingestão de água ou de sucos de frutas naturais, sem adição de açúcar, mesmo sem ter sede;

Evite bebidas alcoólicas e com elevado teor de açúcar;

Faça refeições leves, pouco condimentadas e mais frequentes.

Recém-nascidos, crianças, idosos e pessoas doentes podem não sentir sede. Ofereça-lhes água.





Cuidados coletivos e em casa

Se possível, feche cortinas e/ou janelas mais expostas ao calor e facilite a circulação do ar;

Abra as janelas durante a noite;

Utilize menos roupas de cama e vista-se com menos roupas ao dormir, sobretudo, em bebês e pessoas acamadas;

Informe-se periodicamente sobre o estado de saúde das pessoas que vivem só, idosas ou com dependência que vivam perto de si e ajude-as a protegerem-se do calor;

Mantenha ambientes úmidos com umidificadores de ar, toalhas molhadas ou baldes de água.





Cuidados com a saúde