Minas Gerais enfrenta uma onda de calor em pleno inverno desde o início do mês. Nesta semana, 129 cidades estão sob alerta, o que representa 15% do estado. No entanto, mesmo os municípios que não foram atingidos pela condição climática seguem registrando altas temperaturas.

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o dia será de muito calor e tempo seco nesta terça-feira (10/9) e deve seguir assim nos próximos dias. Um transporte de umidade chega do mar em direção ao continente contribui para o aumento das nuvens no leste do estado, mas não há previsão de chuva.

Segundo o Inmet, o dia será de céu claro a parcialmente nublado no Jequitinhonha, Vale do Mucuri e Vale do Rio Doce. Nas demais regiões, o dia será de céu claro com névoa seca. A previsão é que as regiões do Triângulo e Alto Paranaíba registrem 37°C. Já a Região Metropolitana e a Zona da Mata devem registrar, no máximo, 34ºC.

De acordo com a meteorologia, o quadro de tempo seco e quente nas demais regiões mineiras permanece. Isso porque, uma forte massa de ar seco e quente continental inibe a chegada de frentes frias ao Brasil central.

Belo Horizonte

Na capital, o dia será de céu claro com névoa seca, temperatura elevada e tempo extremamente seco, à tarde. A temperatura mínima registrada nesta terça foi de 15,3°C, na Estação Cercadinho, às 6h. Já a máxima pode chegar a 31ºC, enquanto a umidade relativa mínima do ar fica em torno de 20% à tarde.

Segundo o Inmet, Minas Gerais não deve registrar chuva até o dia 15 de setembro e, portanto, a seca em BH permanece. Nesta terça, a capital registra 144 dias sem chuva. A previsão indica que há chances de precipitações na segunda quinzena do mês, mas ainda seriam baixas. De acordo com a meteorologista Anete Fernandes, o clima continua seco em todo o estado devido à falta de chuva e baixa umidade.

“Não há perspectiva de mudança. A umidade relativa do ar continua abaixo dos 30% em todo o estado, exceto na sexta-feira (6/9), que a umidade aumenta no centro-leste mineiro. Perspectiva de chuva apenas para a segunda quinzena [do mês]. Por enquanto, nenhuma chance de chuva em nenhuma região do estado”, afirma a especialista.