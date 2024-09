O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) renovou para esta quinta-feira (5/9) os alertas de onda de calor e baixa umidade do ar em Minas Gerais, que permanecerão abaixo dos índices saudáveis, variando entre 12% e 20% em todo estado. Já os termômetros devem atingir 5ºC acima da média por período de dois a três dias.

Em Belo Horizonte, a temperatura deve oscilar entre 18°C e 35°C, com umidade relativa do ar mínima em torno de 10% à tarde. A umidade ideal, segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), é entre 50% e 60%. Abaixo desse percentual, há riscos à saúde. O índice é comparável a de desertos como o Saara, no Norte da África, e do Atacama, no Chile.





O horizonte na capital mineira tem amanhecido acinzentado, coberto por névoa seca e com altas temperaturas nos últimos dias. Ontem (4/9), Belo Horizonte marcou 33,9°C no período mais quente do dia, segundo a Defesa Civil, e registrou cerca de 10%.





A reportagem do Estado de Minas registrou, nesta manhã, o céu encoberto de fumaça e névoa seca nos bairros Funcionários e Santo Antônio, na Região Centro-Sul, no Bairro São Gabriel, na Região Nordeste, e nos bairros São Francisco e Liberdade, na Região da Pampulha.





De acordo com o mapa da plataforma de monitoramento IQAir, municípios das Regiões Metropolitana, Central, Zona da Mata, Campo das Vertentes e Sul de Minas Gerais se encontram em alerta vermelho para insalubridade. Conforme a aproximação das cidades da Grande BH, o mapa fica mais vermelho, sinalizando maior insalubridade, além de grande registro de queimadas.





Além de Minas Gerais, a baixa qualidade do ar afeta toda a Região Sudeste do Brasil, principalmente São Paulo. No entanto, a situação piora na Região Norte do país, onde os índices demonstram muita insalubridade e perigo. Os ventos do país estão levando a fumaça do norte brasileiro para outras regiões, agravando a situação de Minas Gerais, que passa pelo seu período de estiagem. Belo Horizonte, por exemplo, completa 139 dias sem chuva.





*Estagiária sob supervisão do subeditor Gabriel Felice