Uma nova onda de calor está atuando em todo o estado de Minas Gerais e, essa massa de ar quente que prevalece em toda a Região Sudeste, tem causado a elevação das temperaturas em todas as regiões do estado. Além do forte calor, as queimadas pioram a qualidade do ar. Belo Horizonte e parte da Região Metropolitana começaram a semana com uma cortina de fumaça no céu. De vários pontos da capital é possível ver a névoa no início da manhã.

As temperaturas máximas beiram os 40ºC em várias algumas regiões, como no Norte, onde os termômetros têm registrado 38ºC. Já no Triângulo Mineiro, as máximas estão na casa dos 35°C. Na região central, em torno de 33ºC e 34ºC; e no Vale do Aço e na Zona da Mata, a temperatura máxima gira em torno de 31ºC.

Segundo informações do Instituto Climatempo, Minas está sob alerta de baixa umidade relativa do ar, que pode ficar abaixo dos 10% nas regiões do Triângulo Oeste e Noroeste do estado. Na Zona da Mata, Leste e parte da Região Central, com umidade relativa do ar entre 15% e 25%.



Conforme o meteorologista Ruibran dos Reis, do Climatempo, uma virada no tempo deve acontecer somente a partir do dia 19. Até lá, muito sol e calor em praticamente todas regiões de Minas Gerais, sem previsão de chuvas. “A partir do dia 19 podemos ter chuvas em alguns municípios do Sul de Minas, Triângulo Mineiro e também da região Oeste, com o aumento da nebulosidade na Zona da Mata”, afirma.



Taciana Toledo de Almeida, doutora em Ciências Atmosféricas pela USP, explica que a qualidade do ar em BH está muito ruim e compromete a saúde da população. Conforme o site QAir de monitoramento da qualidade do ar, os baixos índices de umidade relativa do ar tornaram o ar da capital mineira insalubre para a respiração.

Ela ressalta, porém, que a falta de dados impede uma melhor apuração. “Infelizmente o órgão ambiental estadual não disponibiliza os dados em tempo real para uma avaliação mais profunda”, conta.

Para a pesquisadora, os municípios precisam melhorar a infraestrutura para uma melhor atuação na temática. “O Estado e municípios de Minas Gerais precisam se equipar com a infraestrutura necessária para uma melhor atuação na temática da qualidade do ar. São poucos servidores e ainda não tem uma estrutura tecnológica robusta o suficiente para dar suporte aos servidores no tratamento desses dados”, afirma.

A névoa seca que acomete os céus da Grande BH esta semana é uma a combinação de fatores como acúmulo de poeira fina, baixa umidade relativa do ar e o transporte da fumaça dos incêndios. A previsão é que essa névoa seca persista até que ocorra uma chuva significativa, afirma o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).









O QAir mostra que a concentração de PM2,5 em Belo Horizonte é de 139µg/m3, nove vezes maior que o valor anual recomendado pela Organização Mundial da Saúde, de 5µg/m3 a 15µg/m3 para PM2,5.



O que isso significa? O termo PM2,5 é conhecido no mundo pelo controle da poluição do ar. PM significa material particulado e PM2,5 refere-se a partículas de poeira muito finas no ar que têm 2,5 microns ou menos de diâmetro e inclui partículas inaláveis suficientemente pequenas para penetrar na região torácica do sistema respiratório.



O PM2.5 pode ser encontrado sob a forma de carbono negro e compostos químicos. Estes materiais são resultado da queima de combustíveis fósseis e matéria orgânica. O carbono negro contribui para o aquecimento global e é resultado de queimadas em áreas de vegetação.

Riscos para a saúde



O tempo seco e a baixa umidade relativa do ar podem causar muitos impactos à saúde da população, incluindo problemas respiratórios e alérgicos. Ressecamento nos olhos, na pele e agravamento de doenças respiratórias aumentam durante esse período. Conforme o pneumologista Daniel Bretas, a baixa umidade relativa do ar, associada à poluição e gases tóxicos, agrava sintomas de pacientes com comorbidades respiratórias. “Pacientes com asma, fibrose pulmonar ou com outra doença respiratória devem manter os tratamentos para evitar agravamento do quadro durante esse tempo seco”, conta.



Para o médico, a principal medida a ser feita pela população é a hidratação. “É ideal que as pessoas se hidratem e evitem exercícios físicos em horários de menor índice de umidade”, comenta.



O uso de umidificadores e climatizadores de ambiente é indicado para amenizar os efeitos do tempo seco. Além disso, é importante manter os ambientes limpos e arejados. “Para aqueles que não têm umidificadores de ar e climatizadores, recomendo o uso de bacias e panelas com água. Toalhas molhadas também ajudam”, afirma Daniel Bretas. Em caso de problemas respiratórios, procure imediatamente um posto de saúde mais próximo.



Consultada, a Prefeitura de BH informou que não registrou nenhum aumento na demanda atual na rede pública de saúde devido ao período seco. "Não houve aumento na busca por atendimento devido a doenças causadas pela baixa umidade do ar ou aos sintomas de calor, como desidratação e insolação. A Secretaria Municipal de Saúde já sensibilizou as equipes quanto à baixa umidade do ar e monitora os atendimentos", informou o Executivo municipal. A PBH disse ainda que acompanha as condições climáticas da capital e monitora o cenário para avaliar a necessidade de ampliar as ações assistenciais. "As escolas da Rede Municipal de Educação de BH estão monitorando a situação e estão orientadas a, caso seja necessário, reavaliar os procedimentos", completou, por meio de nota.

Confira as cidades com os piores índices da qualidade do ar: (Em µg/m³)

Monte Santo de Minas 155

Guaranésia 154

Jacutinga 154

São Sebastião do Paraíso 154

Andradas 153

Guaxupé 153

Monte Sião 153

Poços de Caldas 153

Cássia 152

Muzambinho 152

Botelhos 151

Bueno Brandão 151

Itaú de Minas 151

Campestre 148

Passos 147

Borda da Mata 145

Extrema 144

Alpinópolis 143

Areado 143

Alterosa 142

Machado 140

Alfenas 139

Belo Horizonte 139

Carmo do Rio Claro 139

Nova Lima 139

Raposos 139

Contagem 138

Ibirita 138

Itabirito 138

Santa Luzia 137

Caeté 136

Paraguaçu 136

Pouso Alegre 136

Camanducaia 135

Sarzedo 135

Betim 134

Brumadinho 134

Cambuí 134

Campos Gerais 134

Ribeirão das Neves 134

Vespasiano 134

São Gonçalo do Sapucaí 133

São Joaquim de Bicas 133

Eloi Mendes 132

Igarapé 132

Barão de Cocais 131

Juatuba 131

Lagoa Santa 131

Santa Rita do Sapucaí 131

Tres Pontas 131

Varginha 131

Campanha 130

Capitólio 130

Congonhas 130

Cambuquira 129

Lambari 129

Sacramento 129

Tres Coracoes 129

Mateus Leme 128

Ouro Branco 128

Pedro Leopoldo 128

Boa Esperança 127

Conceição do Rio Verde 126

Paraisópolis 126

Nepomuceno 125

Caxambu 124

Conselheiro Lafaiete 124

Esmeraldas 124

Lavras 124

Ouro Preto 124

Baependi 123

Bom Sucesso 123

Cruzília 123

Perdoes 123

São Lourenço 123

Uberaba 123

Conceição das Alagoas 122

Itaúna 122

Santo Antonio do Amparo 122

São João del Rei 122

Tiradentes 122

Campo Belo 121

Itajubá 121

Mariana 121

Oliveira 121

Piui 121

Matozinhos 120

Cláudio 119

Andrelândia 118

Barroso 118

Carandaí 118

Itanhandu 118

Para de Minas 117

Carmo do Cajuru 116

Passa Quatro 115

Frutal 114

Sete Lagoas 114

Rio Piracicaba 113

Barbacena 112

Itapecerica 112

Divinópolis 111

Formiga 111

Alvinópolis 110

João Monlevade 110

Arcos 108

Bambuí 107

Itabira 107

Nova Era 107

Santo Antonio do Monte 107

São Domingos do Prata 107

Lagoa da Prata 106

Pitangui 106

Iturama 104

Lima Duarte 104

Ponte Nova 104

Bom Despacho 103

Campina Verde 103

Papagaios 103

Araxá 102

Prata 102

Luz 101

Santos Dumont 101

Campos Altos 99

Ituiutaba 99

Rio Casca 99

Juiz de Fora 98

*Estagiária sob supervisão do subeditor Gabriel Felice