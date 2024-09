Belo Horizonte registra, nesta terça-feira (3/9), 138 dias sem chuva. A seca é intensificada pela onda de calor que atinge a capital até a próxima segunda-feira (9/9), segundo a Defesa Civil de BH.

As altas temperaturas aliadas à baixa umidade causada pela falta de chuva deixam a população em alerta para a saúde, já que os índices de umidade relativa do ar estão em torno de 10%, considerado nível de emergência pela Organização Mundial da Saúde (OMS).





A situação poderia ser revertida com a volta da chuva, mas, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), Minas Gerais não deve registrar chuva até o dia 15 de setembro. A previsão indica que há chances de precipitações na segunda quinzena do mês, mas ainda seriam baixas. De acordo com a meteorologista Anete Fernandes, o clima continua seco em todo o estado devido à falta de chuva e baixa umidade.

“Não há perspectiva de mudança. A umidade relativa do ar continua abaixo dos 30% em todo o estado, exceto na sexta-feira (6/9), que a umidade aumenta no centro-leste mineiro. Perspectiva de chuva apenas para a segunda quinzena [do mês]. Por enquanto, nenhuma chance de chuva em nenhuma região do estado”, afirma a especialista.

Previsão do tempo

Segundo o Inmet, as temperaturas estarão elevadas e os índices de umidade, críticos, principalmente à tarde em todo o estado. Na próxima sexta-feira (6/9), a intensificação do fluxo de umidade de origem oceânica tende a aumentar a nebulosidade no centro-leste mineiro, reduzindo um pouco o calorão e melhorando sutilmente os índices de umidade. No entanto, não há perspectiva de chuva para nenhuma região de Minas pelo menos até meados do mês.

Em Belo Horizonte, a previsão meteorológica indica que o dia será de céu claro com temperatura diurna muito elevada e tempo seco, à tarde. De acordo com a Defesa Civil de BH, a temperatura mínima registrada foi de 14°C, no Aeroporto da Pampulha, às 6h, e a máxima pode chegar a 34°C.

Onda de calor

Neste ano, o estado ficou sob alerta em março e maio. Passada a condição climática, o estado continuou enfrentando altas temperaturas, mas que não se caracterizam como ondas. Já em 2023, Minas enfrentou três grandes ondas de calor no final de setembro, início de outubro e início de novembro.

Esta é a segunda onda de calor que assola Minas Gerais durante o inverno de 2024, que, segundo previsões meteorológicas, já prometia uma estação mais quente comparada à do ano passado. De acordo com a empresa de meteorologia Climatempo, a última onda ocorreu entre os dias 18 e 22 de agosto. No entanto, a onda de calor atual é de maior intensidade.