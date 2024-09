No local do crime, a polícia localizou uma arma de fogo, um cartucho intacto e um cartucho deflagrado

A polícia procura por um homem, de 29 anos, suspeito de atirar contra a ex-mulher e o atual dela na madrugada desta terça-feira (3/9), em Timóteo, no Vale do Rio Doce.





Segundo a Polícia Militar, uma testemunha relatou que o suspeito entrou na casa da ex-mulher e atirou contra o casal que estava dormindo. O atual companheiro da vítima avançou contra o suspeito e conseguiu desarmá-lo.

O suspeito fugiu logo depois e o casal foi levado o Hospital Municipal de Timóteo. Em contato com a equipe médica, a PM foi informada que a mulher, de 27 anos, estava estável e sem riscos de vida. O estado de saúde do atual companheiro da vítima não foi divulgado.





No local do crime, a polícia localizou uma arma de fogo, um cartucho intacto e um cartucho deflagrado. As equipes policiais seguem em rastreamento para localizar e prender o suspeito.



