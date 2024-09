Uma mulher, de 43 anos, foi vítima de um assalto na noite dessa segunda-feira (2/9), no bairro Jardim do Lago, em Uberaba, no Triângulo Mineiro. No crime, o cachorro dela foi levado.





Segundo o boletim de ocorrência, a vítima estava fazendo atividade física com o cachorro da raça Lulu da Pomerânia de cor preto com caramelo na Avenida Claricinda Alves Rezende quando um casal em uma motocicleta se aproximou.

O condutor do veículo anunciou o assalto e mostrou um objeto semelhante a uma arma de fogo na cintura. A vítima, temendo por sua integridade física, não reagiu. A passageira da moto desembarcou, pegou o cachorro, voltou para a moto e o casal fugiu.





A mulher não soube passar as características do casal e da moto usada no crime.





A polícia segue fazendo rastreamento na região em busca dos suspeitos e do cachorro levado.

