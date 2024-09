Um homem morreu queimado depois de bater seu carro de frente em uma carreta, na tarde desta segunda-feira (2/9), na rodovia MGC-452, em Uberlândia. Outros dois veículos se envolveram no acidente.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia

Segundo o Corpo de Bombeiros, obras eram realizada na rodovia e o tráfego ocorria por meio do sistema de "pare" e "siga". O condutor do carro de passeio teria furado o bloqueio e entrou na contramão, batendo de frente com a carreta.

Após a colisão, o carro pegou fogo e o motorista morreu carbonizado. A carreta tombou na beirada da pista e outros dois carros que passavam pelo local no mesmo momento também colidiram.

O motorista da carreta e os demais envolvidos não tiveram ferimentos e não precisaram de atendimento dos bombeiros. A pista ficou fechada nos dois sentidos, mas ainda durante a tarde, foi liberada.