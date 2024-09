A Associação Mineira de Municípios (AMM) enviou um pedido de explicação ao Ministério da Saúde após receber diversas queixas de gestores de municípios mineiros sobre a falta de vacinas nos postos de saúde. A demanda foi enviada nesta segunda-feira (2/9), mas as reclamações vêm sendo recebidas há mais de 90 dias.

Segundo apuração da equipe técnica da AMM, estão em falta as vacinas Tríplice Viral, Hepatite A, Febre Amarela, Varicela, Raiva em cultura celular/vero, Meningocócica Conjugada grupo C e Meningocócica Conjugada ACWY.

"Estou recebendo de duas a três ligações por dia de prefeitos de várias regiões, informando a falta de vacinas e pedindo apoio. O nosso calendário vacinal está todo furado", afirma o prefeito de Coronel Fabriciano e médico, Dr. Marcos Vinicius.

Ele ainda destaca a preocupação com as crianças. "Os recém-nascidos precisam tomar as vacinas em tempo determinado e depois também os reforços. Se a primeira dose é aplicada no tempo correto e depois há atraso, isso gera uma bagunça e prejudica a saúde. Cria-se um caos na imunização do estado", acrescenta. Segundo o prefeito, a situação já dura mais de 90 dias e está se agravando.

A política de vacinação no Brasil é responsabilidade do Programa Nacional de Imunizações (PNI) do Ministério da Saúde. O PNI, portanto, é responsável por elaborar um plano para a aquisição dos imunológicos até sua disponibilização nas salas de vacina, assim como o estabelecimento das normas e a definição do público que será imunizado.

"A função do estado é apenas a logística de distribuição, enquanto o município é responsável pela execução, ou seja, pela aplicação da vacina. Quem tem a obrigação de produzir, entregar ou comprar é o Ministério da Saúde", ressalta Marcos.

A AMM protocolou um ofício, enviado nesta segunda-feira (2/9), cobrando explicações do Ministério. No documento, a associação ainda solicitou: "Pedimos informações detalhadas sobre o cronograma de regularização da distribuição dessas vacinas, a fim de que possamos comunicar, adequadamente, às administrações municipais para que organizem de forma eficiente as equipes locais de saúde".

"A AMM aguarda retorno do Ministério da Saúde informando a normatização da aquisição e distribuição das vacinas para o planejamento de aplicação à população pelos municípios mineiros", concluiu a organização.

O Estado de Minas procurou a Secretaria de Estado de Saúde (SES) e o Ministério da Saúde sobre a falta das vacinas, o motivo e a previsão de regularização, mas não obteve retorno até a publicação desta matéria. O espaço segue aberto, e a matéria será atualizada quando houver pronunciamentos.