O Governo de Minas, o Tribunal de Contas do Estado (TCE-MG), o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros Metropolitano (Sintram) e o Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) assinaram, nesta segunda-feira (2/9), acordo que estabelece a aquisição de 850 novos ônibus para o sistema de transporte público da Região Metropolitana de BH. Para essa renovação, serão destinados R$ 382 milhões e os veículos irão começar a ser entregues ainda neste ano.

Parte dos recursos para a compra dos ônibus deriva dos rendimentos da conta judicial do acordo entre o governo do estado e a mineradora Vale para reparação das perdas e danos decorrentes do rompimento da barragem da Mina Córrego do Feijão, em Brumadinho, Região Metropolitana de BH. “Quando percebemos que haveria saldo remanescente, resolvemos priorizar projetos capazes de impactar de forma mais abrangente a população”, explicou o vice-governador de Minas, Mateus Simões, que estava presente na assinatura do acordo.





O tratado foi firmado a título de indenização pelos contratos de transporte coletivo impactados pela pandemia da COVID-19 e com intermediação da Secretaria de Estado de Infraestrutura, Mobilidade e Parcerias (Seinfra), Controladoria Geral do Estado (CGE) e Advocacia-Geral do Estado (AGE).





As concessionárias de transporte metropolitano também assumiram o compromisso de adquirir, com recursos próprios, mais 250 ônibus. Eles deverão ser entregues até 2025, assim como os outros 600, que representam 25% da frota atual, de acordo com o presidente do Sintram, Rubens Lessa.





“Hoje temos uma frota já envelhecida, poluente, que quebra muito e desconfortável”, disse o governador do estado, Romeu Zema (Novo), que estava presente na cerimônia de assinatura do acordo e comemorou a aquisição dos novos ônibus.





Com os 850 novos ônibus, Mateus Simões defende que “nós vamos ter viagens que vão acontecer sem problemas mecânicos, garantia de conforto maior e uma diminuição considerável da poluição, já que esses motores que estão sendo comprados são Euro 6, que poluem 75% menos que os ônibus antigos”. De acordo com o governo do estado, com a aquisição, a idade média da frota de ônibus vai diminuir de 11 para seis anos.