A Justiça deferiu o pedido da Polícia Civil de Uberlândia e converteu a prisão em flagrante em preventiva de um homem, de 26 anos, e uma mulher, de 22, pela morte de uma bebê de um ano, filha do casal. A morte ocorreu na última quinta-feira (29/8), e a babá da vítima, uma adolescente de 17 anos, também foi apreendida.





Os pais da vítima foram autuados pelo crime de homicídio doloso qualificado na modalidade de dolo eventual por omissão. Já a babá foi apreendida pelo ato infracional análogo ao crime de homicídio qualificado.

No último dia 29 de agosto, o Posto Médico Legal em Uberlândia recebeu o corpo da criança, morta após uma suposta queda. No entanto, o médico-legista constatou diversas lesões no corpo da menina, inclusive anteriores à data da morte. Assim, o policial atestou como causa da morte traumatismo craniano, comunicando o resultado à inspetoria responsável por apurar crimes de homicídio.





Imediatamente, os policiais iniciaram os levantamentos visando apurar o fato e em duas horas, conseguiram elementos de autoria, o que possibilitou a prisão dos pais da vítima e a apreensão da babá.





Os policiais apuraram que a criança estava há aproximadamente dois meses abandonada pelos pais na casa da babá, que cometia maus-tratos constantes contra a bebê.





Em 28 de agosto, a adolescente teria se irritado com o choro da menina, momento em que bateu com a cabeça da criança na parede. A força do impacto gerou lesões na face da vítima e o traumatismo craniano que resultou na morte, segundo o exame de corpo de delito.





Os policiais conseguiram, também, provas de que os pais tinham conhecimento das lesões sofridas anteriormente pela criança e não tornaram as providências necessárias para protegê-la. Eles assumiram o risco de que essa omissão pudesse ocasionar a morte da filha.





Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia