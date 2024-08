A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) informou nesta sexta-feira (30/8) que um líder religioso de 33 anos foi preso na quinta-feira (29/8) sob suspeita de ter estuprado e ameaçado mulheres em Patos de Minas, no Alto Paranaíba, em Minas Gerais.

A investigação, conduzida pela Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam), teve início em 18 de março deste ano, quando a Polícia Civil tomou conhecimento de um possível crime de estupro mediante fraude cometido pelo religioso.

“Durante os cultos, o investigado abusava de mulheres que o procuravam em busca de fé, crescimento pessoal e suporte emocional. Até o momento, já foram identificadas quatro vítimas”, informou a delegada Tatiana Carvalho Paiva, titular da Deam. “Contudo, existe a possibilidade de que mais pessoas que tenham sofrido violência sexual sejam encontradas com a divulgação do caso”, completou.

O homem foi denunciado pelo Ministério Público pelos crimes de estupro mediante fraude, em nove ocasiões, e ameaça. Preso preventivamente, o religioso foi levado para o sistema prisional, onde permanecerá à disposição da Justiça.

Também nessa quinta-feira, outro líder religioso, de 43 anos, foi preso sob a suspeita de ter estuprado mulheres, adolescentes e crianças, totalizando ao menos seis vítimas. Os crimes ocorreram em Frutal, no Triângulo Mineiro. A suposta vítima mais nova tem 9 anos.

Os estupros ocorriam durante rituais reservados exclusivamente ao líder religioso, em um local apelidado de "quarto do sigilo". O líder teria usado imagens intimidadoras, forçando as mulheres a entrarem em um alçapão junto com ele. Em seguida, o suposto líder incorporava algum tipo de espírito e exigia que as vítimas tivessem relações sexuais com ele para que seus pedidos de fé fossem atendidos, informou a Polícia Civil.