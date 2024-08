A Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) lançou nesta sexta-feira (30/8) a 2ª fase da Operação “Verde Minas”. O programa é dedicado à prevenção de queimadas em todo o estado de Minas Gerais e à prisão dos criminosos envolvidos em atividades ilegais relacionadas a queimadas e incêndios.

Farão parte do projeto aproximadamente 900 policiais militares do batalhão de Meio Ambiente, além de agentes da SEMAD, do Instituto Estadual de Florestas (IEF), da Coordenadoria Estadual de Defesa Civil (CEDEC) e de outros órgãos. Segundo a PMMG, neste ano, 47 pessoas já foram presas por crimes contra o meio ambiente. Procurada pelo Estado de Minas, a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) informou que, de janeiro a julho de 2024, 11 pessoas foram conduzidas à delegacia pelo mesmo motivo.

A operação funcionará por meio de monitoramento diário pelas equipes de Inteligência, com utilização de imagens em tempo real via satélite. Também será possível prever os riscos com a ferramenta Fumaça de Coluna Atmosférica (FCA) e o Disque Denúncia Unificado (DDU).

Serão propostas diversas operações preventivas e repressivas, e eventuais prisões baseadas no Art. 41 da Lei de Crimes Ambientais, com atuação administrativa em conjunto com a SEMAD.

Além das ações de prevenção, a Defesa Civil estadual promoverá campanhas educativas e palestras para conscientizar sobre os riscos e danos causados por incêndios florestais e queimadas irregulares em áreas urbanas e rurais, bem como em unidades de conservação, estações e parques ecológicos, reservas ambientais e outros locais.

“O mês de setembro é historicamente o período mais seco. Estamos com cidades que não recebem chuva há mais de 100 dias. Por isso, estamos intensificando as campanhas educativas, inclusive em escolas, pois os jovens serão a sociedade de amanhã e terão a responsabilidade de evitar esses incêndios”, frisou o tenente-coronel Carlos Eduardo Lopes. Os incêndios que atingem Minas Gerais e parte do Brasil podem se intensificar ainda mais em setembro. De acordo com o coronel militar reformado e especialista em meio ambiente Anderson Passos, esse mês concentra metade de toda a área queimada em um ano inteiro.