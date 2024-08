Um homem de 28 anos foi preso nessa quinta-feira (29/8) nos Estados Unidos em cumprimento a uma "Difusão Vermelha" solicitada pelo Ministério Público de Minas Gerais. Ele é réu em uma ação penal pelos crimes de homicídio qualificado consumado e tentativa de homicídio qualificado e estava foragido desde os crimes, que ocorreram em novembro de 2021, em Ipatinga, no Vale do Aço, Minas Gerais.

Caso seja condenado pelos crimes de homicídio qualificado consumado e tentativa de homicídio qualificado, o acusado poderá pegar de 24 a 60 anos de prisão.

De acordo com a denúncia do MP, o acusado, juntamente com outros dois indivíduos, foi responsável por tentar assassinar um homem e matar outro com diversos tiros. Os crimes foram motivados por desavenças ligadas ao tráfico de drogas, sendo o acusado apontado como o mandante dos crimes. Segundo as investigações, ele era o chefe do tráfico de todos os envolvidos.





Relembre o caso





Os crimes ocorreram no dia 23 de novembro de 2021. O grupo de três homens, liderado pelo acusado, teria ido até o Bairro Esperança, em Ipatinga, com a intenção de acertar contas envolvendo questões do tráfico local.

As vítimas foram emboscadas e, durante o ataque, um dos alvos conseguiu sobreviver, mas o outro não resistiu aos ferimentos e morreu. A brutalidade do crime e a motivação relacionada ao tráfico de drogas despertaram grande atenção das autoridades e da comunidade.