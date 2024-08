Um homem foi preso ao tentar fazer um depósito bancário em uma agência em Belo Horizonte, na tarde dessa quinta-feira (29/8). A condução foi feita pela Polícia Federal que interceptou o suspeito com R$ 403.280 em notas.





De acordo com a corporação, as investigações revelaram que o montante seria proveniente do tráfico de drogas. Diante das informações, uma equipe compareceu ao local dos fatos e confirmou a presença do investigado.





Ao ser abordado pelos policiais e questionado sobre a origem do dinheiro, o homem não soube explicá-la. Por isso, ele foi conduzido à Delegacia de Repressão a Drogas onde foi ouvido.





O dinheiro foi apreendido. Ainda segundo a PF, um procedimento para apurar a origem e destino do valor foi instaurado.