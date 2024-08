A partir deste domingo (1/9), três linhas de ônibus de Belo Horizonte terão alteração no itinerário. De acordo com a prefeitura da capital, a previsão é que as mudanças melhorem a operação e também o tempo de viagem. As linhas atingidas são 8203 (Renascença/Buritis, via Nova Suíssa), 808 (Estação São Gabriel / Paulo VI) e 342 (Estação Barreiro/ Solar, via Estação Diamante).





Os novos itinerários, pontos de embarque e desembarque e os quadro de horários podem ser conferidos no Portal da Prefeitura, disponível neste link.





Conforme divulgação da Prefeitura de Belo Horizonte, a linha 342 terá alteração de itinerário para ligar o Bairro Solar à Estação Diamante. Já a linha 8203 terá o itinerário alterado e novo ponto final no Bairro Buritis. Com a mudança, todas as viagens, em ambos os sentidos, irão atender à Av. Deputado Cristovam Chiaradia e ao Buritis II, em todos os dias e horários da linha. No caso da linha 808 sofrerá alterações no itinerário no atendimento via Parque Real alterado.





Confira alterações na linha 8203 (Renascença/Buritis, via Nova Suíssa)





Partidas do Renascença: Itinerário atual até a Av. Professor Mário Werneck, Rua Maria Heilbuth Surette, R. Eli Seabra Filho, R. Henrique Badaró Portugal, Av. Prof. Mário Werneck, Av. Cristovam Chiaradia, R. Moisés Kalil, R. Rubens Coporali Ribeiro, Av. Senador José Augusto (ponto final no nº 315)

Partidas do Buritis: Av. Senador José Augusto (ponto final nº 315), retorno, Av. Senador José Augusto, R. Rubens Caporali Ribeiro, Av. Professor Mário Werneck, Av. Deputado Cristovam Chiaradia, retorno na rotatória, Av. Deputado Cristovam Chiaradia, Av. Professor Mário Werneck, seguindo pelo itinerário atual.





Pontos finais desativados

Av. Professor Mário Werneck, 3.015;



Av. Deputado Cristovam Chiaradia, 870.

Novos pontos de ônibus

Av. Senador José Augusto, 315 (novo ponto final);



Av. Deputado Cristovam Chiaradia, 941, 837, 391 e 85;



Av. Professor Mário Werneck, 3.015;



Av. Deputado Cristovam Chiaradia, 870.







Confira alterações na linha 808 (Estação São Gabriel / Paulo VI)





Pontos desativados

Rua Antônio Mariano de Abreu, 54;



Rua Antônio Mariano de Abreu, 486.



Novo ponto de ônibus

Rua Artur de Castro Cunha, 396.





Confira alterações na linha 342 (Estação Barreiro/ Solar, via Estação Diamante)





Nos horários do pico da manhã, a linha 342 terá ponto de partida na Rua Luiz Pongelupe e depois segue pelo itinerário atual até a Estação Diamante. No pico da tarde, a linha receberá novas viagens saindo da Estação Diamante com destino ao Bairro Solar. Confira como ficarão os itinerários:

Partidas do Bairro Solar - Pico manhã: R. Luiz Pongelupe (ponto final nº 320), R. Lucas de Carvalho Santos, R. Antônio Quintino, R. Vicente de Oliveira Braga, seguindo itinerário atual até a R. Volta Redonda, R. José Ovídio Guerra, Av. do Farol e Av. João Rolla Filho (Estação Diamante - ponto final).

Partidas da Estação Diamante (Retorno Expresso) - Pico tarde: R. José Furtado Nunes (Estação Diamante - ponto final), Av. João Rolla Filho, Av. do Farol, R. José Ovídio Guerra, R. Volta Redonda, R. Luiz Pongelupe, R. Lucas de Carvalho Santos, R. Antônio Quintino, R. Vicente de Oliveira Braga, R. Dois Mil Cento e Trinta e Cinco, Av. Warley Aparecido Martins, Praça Sérgio Luís Gonçalves - inicia o trecho expresso (sem paradas), Av. Perimetral, Av. Waldyr Soeiro Emrich, Av. João Rolla Filho,R. José Furtado Nunes (Estação Diamante -ponto final).

Os pontos de embarque e desembarque serão os mesmos da linha principal. Vale ressaltar que os novos atendimentos não irão passar na Estação Barreiro e farão parte de um teste operacional com duração de 90 dias.