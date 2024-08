A Polícia Civil de Itabira, na Região Central de Minas Gerais, prendeu preventivamente um homem, de 29 anos, investigado por crimes sexuais praticados em Ipatinga, no Vale do Rio Doce. O suspeito foi localizado a 100 quilômetros de distância de onde cometeu o crime, durante uma operação deflagrada nessa quinta-feira (29/8).





Segundo os policiais da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) de Ipatinga, o investigado estaria envolvido no estupro de uma mulher, de 56 anos, ocorrido no dia 25 deste mês, no Bairro Canaã.





A polícia chegou ao suspeito graças a vídeos que foram disponibilizados pela família da vítima. As imagens chegaram a ser divulgadas nas redes sociais e uma segunda vítima de importunação sexual, ocorrida na mesma data e bairro, minutos antes do crime de estupro, foi até à Deam para denunciar o crime.







Outras duas mulheres, que também alegam terem sido estupradas pelo suspeito, compareceram à delegacia para registrar ocorrência de importunação sexual, ocorrida em 2016, sendo uma delas prima do suspeito.





Além desses quatro casos, a polícia investiga denúncias anônimas informando possíveis endereços onde o homem estaria, sendo eles nas cidades de Ipatinga e Itabira. Foi a partir das provas obtidas e com base nas denúncias que a Polícia Civil representou pela prisão preventiva do suspeito, pedido que foi deferido pela Justiça.







Apesar do encerramento da campanha Agosto Lilás 2024, que teve como lema “Quebre o Ciclo da Violência”, a delegada Ana Paula Passagli reforça a importância das denúncias não só dos crimes de violência doméstica e familiar, mas também aqueles relacionados à violência sexual.

As denúncias podem ser formalizadas presencialmente, em qualquer delegacia da Polícia Civil, ou por meio do telefone 180, do Disque 100 e do Disque Denúncia Unificado (DDU) 181.