A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) informou, nesta quinta-feira (29/8), que o homem de 30 anos apontado como responsável pelo estupro e morte de uma agente comunitária, de 56 anos, foi indiciado. O corpo da vítima foi encontrado em 12 de agosto em uma residência no centro do município de Santa Vitória, no Triângulo Mineiro. O cadáver tinha sinais de violência. O suspeito foi preso no dia seguinte e segue no sistema prisional.

Conforme as investigações, a agente, vinculada à Secretaria de Saúde da cidade, havia desaparecido durante aquele mesmo dia, quando realizava um trabalho de controle de endemias.

O morador da residência onde estava o corpo foi identificado como um homem albergado. Ele residia na casa há dois meses, segundo a PCMG.

“Com o avançar das investigações, a Polícia Civil concluiu que a mulher também havia sido vítima de estupro. O suspeito confessou o crime e detalhou a dinâmica dos acontecimentos. Com a conclusão do inquérito, os autos serão enviados ao Ministério Público”, finaliza a instituição policial em comunicado.