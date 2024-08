A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) efetuou nesta quinta-feira (29/8) a prisão preventiva do suspeito de abusar de uma adolescente de 13 anos na Região do Barreiro, em Belo Horizonte.

O homem, de 35 anos, era frequentador do bar da família da vítima e mantinha boas relações com todos no local. Em agosto de 2023, ele chamou a menina para tomar um sorvete, o que foi visto como uma atitude normal, e os pais permitiram.





Ele então levou a vítima para um local afastado e abusou sexualmente da jovem, fazendo uso de uma arma de fogo para ameaçá-la. Além disso, ele também cometeu violência física contra a adolescente. Quando chegou em casa, a vítima foi levada para atendimento médico, onde foi feito o acolhimento para vítimas de violência sexual e a coleta de material genético do agressor para ser analisado pelo Instituto Médico Legal.





“Ela foi deixada em casa e a menina contou para a mãe o que aconteceu. A mãe levou a adolescente para um hospital de referência onde foi feito o protocolo humanizado de Atendimento à vítima de violência sexual”, explicou a delegada Renata Ribeiro.





Depois do crime, o homem passou a ameaçar a família para não ser denunciado para a polícia, mas os pais resistiram e registraram o Boletim de Ocorrência. Em janeiro deste ano foi expedido o pedido de prisão preventiva do suspeito.





A PCMG declarou que a demora para a prisão do suspeito se deu pelo fato de ele não ter um endereço fixo, o que dificultava sua localização. Após várias tentativas, ele foi detido em Ribeirão das Neves.





Ele é investigado por apropriação indébita, e já tinha passagem pela polícia por não pagar pensão alimentícia, porte ilegal de arma de fogo e acumula várias infrações de trânsito.