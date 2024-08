Foi preso preventivamente nesta quinta-feira (29/8) o homem de 68 anos que abusou de uma menina de 13 anos em sua casa, na Região Leste de Belo Horizonte.

De acordo com informações da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), o suspeito era vizinho da vítima e se dava muito bem com a família da menina, que tinha o hábito de brincar na casa do idoso durante à tarde.





Com o tempo, a mãe reparou na mudança no comportamento da adolescente, que passou a ficar agressiva e arredia, e encaminhou a filha para um psicólogo. A jovem então confessou para o profissional sobre os abusos que estava sofrendo do vizinho. As violências, que iniciou este ano, aconteceram em várias ocasiões.





“A vítima começou a mudar o comportamento, começou a ficar muito agressiva e a mãe a encaminhou para um psicólogo. No psicólogo ela relatou os abusos sexuais sofridos por parte deste vizinho. Então fica o alerta: a maioria dos abusos ocorrem por pessoas próximas, por pessoas que aquela vítima deposita uma confiança ou possui um carinho especial”, alerta a delegada Thaís Degani.





O idoso, que não tem passagem prévia pela polícia, pode ser condenado à pena de oito a quinze anos de reclusão por estupro de vulnerável.