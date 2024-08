Uma quadrilha foi presa nesta quinta-feira (29/8) com 250 quilos de maconha, avaliados em R$ 700 mil, em Nova Serrana, no Centro-Oeste de Minas. Dois homens, de 29 e 40 anos, e duas mulheres, ambas de 20 anos, foram detidos por tráfico de drogas após desobedecerem a ordem de parada da Polícia Militar Rodoviária (PMRv) na BR-262, em Bom Despacho. Eles fugiram para a cidade vizinha, furaram um bloqueio e acabaram com um pneu estourado.





A operação policial teve início em Bom Despacho, quando a PMRv ordenou a parada do veículo ao considerá-lo suspeito. Contudo, o motorista fugiu em alta velocidade pela rodovia.





"O condutor do veículo realizou várias ultrapassagens pelo acostamento e forçou manobras arriscadas, quase colidindo com os veículos que transitavam no sentido contrário", informou a PMRv.





Perseguição policial pela BR-262

A quadrilha seguiu até Nova Serrana, onde havia um cerco montado pela Polícia Militar. No entanto, o motorista furou o bloqueio e um dos pneus do carro estourou, obrigando-o a parar quando o veículo já não tinha mais condições de seguir adiante.

A droga seria levada do Mato Grosso do Sul para Barroso, região Central de Minas Divulgação/PMRv

Os militares interceptaram o carro nas proximidades do Corpo de Bombeiros. No interior foram encontrados 214 tabletes de maconha. Além dos suspeitos, uma criança de 2 anos também estava no veículo.





De acordo com informações da Polícia Militar Rodoviária, a quadrilha vinha do Mato Grosso do Sul e tinha como destino a cidade de Barroso, na região central de Minas Gerais.





Os quatro suspeitos foram levados à Delegacia de Nova Serrana, e a criança foi entregue ao Conselho Tutelar para os devidos cuidados.